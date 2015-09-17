ننشر أسماء مرشحى مجلس النواب بدوائر أسيوط

القضائية المشرفة على الانتخابات البرلمانية بالمحافظة.

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات البرلمانية بأسيوط القائمة النهائية، لأسماء المرشحين لعضوية مجلس النواب 2015 فى 9 دوائر انتخابية بمحافظة أسيوط، والتى تتضمن 180 مرشحا، وذلك بعدما أعلنتها اللجنة>وأظهرت قوائم الأسماء استبعاد 20 مرشحا من الكشوف النهائية وقبول أوراق 180 مرشحا، تمثلت فى 32 مرشحا بمدينة أسيوط، ومركز أبوتيج 18 مرشحا، ومركز القوصية 22 مرشحا، و17 بمركز منفلوط، ومركز الفتح وأبنوب 32

مرشحا، فضلا عن 27 بمركز البدارى وساحل سليم، و12 فى ديروط، ومثلهم بمركز أسيوط، بالإضافة إلى وجود 8 مرشحين بمركزى صدفا والغنايم.

أسماء المرشحين بدائرة بندر أسيوط

>ويتنافس فى دائرة بندر أسيوط 32 مرشحا على مقعدين وهم حسب الترتيب بالكشوف الإنتخابية كل من محمد أحمد فرغلى مصطفى وشهرته محمد الصحفى “مستقل” رمز الحصان، وأحمد علام محمد شلتوت " المصريين الأحرار " رمز النسر، ومصطفى صادق وإسماعيل ضاحى “مستقل” رمز المنزل، ومحمد عبد السلام على حسانين "مستقل" رمز طائرة هليكوبتر، وإيهاب عبد الحميد مصطفى مرسى " حماة الوطن " رمز التاج، وسيد شحاته سيد محمد “مستقل” رمز الأسد، وحمدى مصطفى سليم رضا “مستقل” رمز الصقر، ويوسف إسماعيل محمد “مستقل” مز الكف، وأحسن حجازى سلامه محمود “مستقل” رمز الشمعة، ومصطفى محمد مصطفى أحمد الريادة " رمز " آلة العود"، وفرغلى عبد الموجود فرغلى “مستقل” رمز الأتوبيس، وأحمد على فاضل عبد الرحمن “مستقل” رمز الغزال، وابراهيم عثمان ابراهيم خشبة " مستقبل وطن " رمز القلم.

وتشمل القائمة أحمد محمد طه عثمان "حزب النور " رمز الفانوس، وعماد الدين حمدى هاشم “مستقل” غصن الزيتون "، ومحمد عبد العليم عبد الحافظ حسانين “مستقل” عنقود العنب، ووحيد محمد أحمد أحمد "مستقل" رمز تمثال نهضة مصر، وعلاء الدين فاروق ثابت الدرويش " مصر الحديثة " رمز الفأس، وحمدى على سعيد عبد الحافظ " مستقل "رمز المدفع، وعبير عبد الرحمن محمد محمد “مستقل” رمز زهرة عباد الشمس، ومحمد حمدى محمد محمد دسوقى " مستقل رمز السفينة، وعبد الحكيم ثابت جودة " الشعب الجمهورى " رمز الصاروخ، ومحمد جمال مراد امبابى "مستقل " رمز السد العالى، وجمال محمد حسانين محمد “مستقل” رمز الفيل، وبيومى إسماعيل محمد "مستقل " مضرب تنس طاولة، عماد عونى رمزى "حزب الحركة الوطنية" رمز النمر، ومصطفى أبو بكر مصطفى “مستقل” رمز الكاميرا، وحسام أحمد مصطفى عثمان " المصرى الديمقراطى " رمز القطار.

وتتضمن القائمة هاشم محمود محمد هاشم “مستقل” رمز بندقية الصيد، وأيمن على عثمان محمد " المصريين الأحرار " رمز العين "، ومحمد عبد الرحمن محمد مستقل سيارة مطافى، وتادرس قلدس تادرس "مستقل " سكة حديد

دائرة أبنوب والفتح

>ويتنافس فيها 32 مرشحا على ثلاثة مقاعد وهم حسب الترتيب صالحسى سليمان محمد أحمد "مستقل" رمز الحصان، ومحمود شاكر مصطفى محمد “مستقل” رمز عنقود العنب، وأيمن عيد محمد إبراهيم " حزب المصريين الأحرار " رمز

العين "، و" ماجدة فرغلى عطية فراج “مستقل” رمز زهرة عباد الشمس، ومحمد على محمد ابراهيم " الحركة الوطنية المصرية " رمز النمر، ومحمود سلامة بدوى "مستقل" رمز ساعة اليد، وطارق أحمد على موسى “مستقل” رمز الكف، وياسر عمر محمد عمر “مستقل” رمز الأتوبيس، وعبد الكريم محمد زكريا على " حزب الصرح المصرى الحر " رمز الصندوق، وعبد الناصر مصطفى سالم منصور “مستقل” رمز الأسد.

ويتنافس فى الدائرة على حسن أحمد سيد “مستقل” رمز غصن الزيتون، وعثمان محمد إبراهيم طه " حزب الشعب الجمهورى " رمز التفاحة، ومحمود محمد شعلان “مستقل” طائرة هليوكبتر، وأشرف ظريف ناشد فرج “مستقل” مظروف بريد، وسعد حنا شكرا الله حنا “مستقل” رمز الصقر، وهيثم بدرى على أحمد “مستقل” رمز السفينة، ومحمد عمر منصور حماد “مستقل” رمز الفيل، ابراهيم عمر أحمد “مستقل” رمز الشوكة، إبراهيم أحمد إبراهيم حسن “مستقل” رمز الخاتم، وعايد عباس محمود عبد الخالق "

>مستقل " رمز العقرب، وعاطف هاشم أحمد عمران " الشعب الجمهورى " رمز الكأس، وحسانين أحمد أحمد محمد “مستقل” رمز التمساح، وعاطف زهجر جرجس عبيد “مستقل” رمز الهدهد، وخالد محمود عثمان " الحركة الوطنية " رمز برج الكهرباء، وهمام محمد على “مستقل” السد العالى.

كما يخوض الصراع مرتضى حسانين إبراهيم " حماة الوطن " رمز الجرار الزراعى وعلاء الدين محمد هاشم حسن

الوفد الجديد " رمز النخلة، وثناء على محمد عبد العال “مستقل” رمز الشمعة، و"ماهر أحمد ماهر على "المصريين الأحرار" رمز الطيارة، وعلى لافى على حسن “مستقل” رمز المدفع، وزين العابدين محمود عبد العال "مستقل " رمز دراجة نارية، وصلاح كرم عيسى “مستقل” غزال دائرة صدفا والغنايم ومقرها مركز شرطة صدفا يتنافس فيها ٨ مرشحين على مقعدين وهم مهاب مشرف ابو حشيش محاسب بشركة الكهرباء، مرشح مستقل رمز السفينة وعلاء الدين اسماعيل عواجة ويعمل محاميا حرا، مرشح مستقل رمز طاؤرة هيلوكوبتر ومحيى الدين محمد أبو جبل موظف بالمعاش، مرشح عن حزب المصريين الأحرار رمز العين وفتحى أحمد عباس حسين موظف بالمعاش، مرشح عن الحركة الوطنية رمز النمر وهالة عبده ماهر غزالى مرشحه مستقله رمز الغزالة.

ويدخل المنافسة ممتاز محمد عامر دسوقى، محام، مستقل رمز الحصان والدسوقى عيسى جلال أحمد مدير مبيعات، مرشح مستقل رمز المدفع ومحمد على عمر رشوان مهندس مدنى، مرشح عن الشعب الجمهورى رمز الصاروخ دائرة مركز القوصية ومقرها مركز شرطة القوصية يتنافس فيها ٢٢ مرشحا على مقعدين وهم ابراهيم عبد النظير عبدالرحيم مصطفى موظف بالمعاش، مرشح مستقل رمز الكف وياسر ابو سيف محمد الصغير محاضر بالجامعة العمالية، مرشح عن الحركة الوطنية المصرية رمز النمر وراشد محمد أبو العيون وهمان موظف ببنك القاهرة، مرشح مستقل رمز الأتوبيس وأحمد هلباوى محمد عثمان باحث شئون ادارية، مرشح مستقل رمز الصقر ومحمد منير فايق صحفى، مرشح عن الشعب الجمهورى رمز التفاحة وفتحى محمد حسين حسبن مهندس زراعى، مرشح عن حزب مستقبل وطن رمز سنبلة القمح وحسام صلاح ثابت حسين، مرشح مستقل. رمز الاسد ورميح محمد عبد الحسيب مدير الصندوق الاجتماعى، مرشح مستقل. رمز المدفع.

كما يشارك فى المنافسة محمد محمود فوزى خالد، مفتش صيدلى،، مرشح عن حزب النور رمز الفانوس وعبد الناصر يوسف أحمد مؤمن موظف بالجمعية التعاونية، بالقرصية، مرشح عن المصريين الأحرار رمز العين وسامى محمد خيرت جابر، محام، مرشح مستقل رمز ساعة اليد، ومحسن محمد قنديل عبدالرحمن،، مرشح عن التجمع الوطنى التقدمى رمز المفتاح وحسنى معتمد عبد النعيم تغيان، موظف بالمعاش،، مرشح عن التجمع الوطنى التقدمى رمز الكاس ومحمد رشدى محمد خليفة شركة بترول أسيوط،، مرشح مستقل رمز الحصان، وأشرف نجيب عبد الملاك، محام، مرشح عن التحالف الشعبى الاشتراكى رمز ابو الهول ومحمد هانى فرغلى محمد على مبروك مدير بنك التنمية والائتمان الزراعى، مرشح عن المصريين الاحرار رمز الكورة وعبد الناصر امام عبد الناصر محروس اخصائى اجتماعى، مرشح مستقل رمز طائرة هيلكوبتر وأحمد رياض محمد خليل، مرشح مستقل رمز الديك، ومحمود عبد الله عبد الرحمن أحمد أعمال حرة، مرشح مستقل رمز الراديو ومحمد حازم صلاح محمد شلقامى، مرشح مستقل رمز العقرب وروبرت سمير ينى جرجس أخصائى جراحة، مرشح مستقل رمز سماعة الطبيب وصلاح عبد الرحيم عبد الحافظ عبد السلام، مرشح مستقل رمز البندقية.

دائرة مركز ديروط ومقرها مركز شرطة ديروط

دائرة منفلوط ومقرها مركز شرطة منفلوط

>يتنافس فى هذه الدائرة ١٢ مرشحا على ٣ مقاعد وهم أحمد زهير أحمد عبد الغنى، مرشح عن الحركة الوطنية المصرية رمز النمر ومحمد الباشا عيد أحمد محمود محام حر، مرشح مستقل رمز النجفة ومحمد مصطفى محمود سليم. مدير عام، مرشح عن الوفد الجديد رمز النخلة ومحمد عبد المنعم زين قرشى عضو مجلس سابق، مرشح عن مستقبل وطن رمز القلم وشاهين شاكر عثمان كيلانى عضو مجلس شعب سابق، مرشح مستقل رمز المدفع وعلى زيدان تهامى محمد دكتور جراحة أورام،، مرشح عن حزب المؤتمر رمز مركب شراعى، والحارس عبد البارى رستم عمر، محام، مرشح عن حزب مصر القومى رمز برج الحمام ومحمد أحمد محمد كيلانى ضابط قوات مسلحة معاش، مرشح مستقل رمز الغزال وأيمن عرفات عبد الفهيم عرفات، محام، بالشركة المصرية لتوزيع الغاز، مرشح مستقل رمز الكف وعبد الفتاح عبد الرحمن محمد مهران، محام، مرشح عن حزب الريادة رمز الة العود ومحمد عادل عبد الدايم اسماعيل بكالوريوس تربية، مرشح عن المصرى الديمقراطى الناصرى رمز المسدس ويونس يونس أحمد عمر، مدير أمن الفيوم سابقا،، مرشح مستقل رمز عنقود العنب.>يتنافس فيها ١٧ مرشحا على مقعدين وهم ممدوح حمدى أحمد حسن مزارع، مرشح مستقل رمز ساعة اليد، ومحمد جمال سيد محمد محاسب ببنك، مرشح مستقل رمز الحصان ومحمد عبداللطيف مصطفى، مدير بشركة الجزيرة،، مرشح مستقل، رمز الكف، ومحمد حسين عبد الرحيم حسين فلاح، مرشح مستقل رمز الأسد.

عبد الحكيم أحمد عثمان على مدير عام بالبترول والغاز الطبيعى، مرشح عن المصريين الأحرار، رمز الكورة، ومصطفى عثمان أحمد عابد، موجه تربية رياضية، مرشح مستقل رمز الديك، وعبدالعظيم مصطفى أحمد صالح مزارع، مرشح عن الوفد الجديد رمز النخله يس حسن أحمد اسماعيل بالمعاش، مرشح الحركة الوطنية المصرية، رمز برج الكهرباء، حلمى أحمد محمد محمود، مزارع،، مرشح مستقل رمز عنقود العنب، ونادى عزت عباس عبدالله، محام حر،، مرشح مستقل رمز الشمعة محمد على سلطان حسانين موظف بالمعاش،، مرشح عن الشعب الجمهورى رمز الصاروخ وأحمد مرسى أحمد مرسى، رئيس مجلس إدارة جريدة المنار الدولية،، مرشح مستقل رمز الطيارة الهيلكوبتر، وأحمد ممدوح على حسن، مرشح بالبترول، مرشح مستقل رمز السفينة، وعبد الراضى صياد محمود سيد مدرس، مرشح مستقل، رمز المدفع، ومحمد رضا عبد الرحمن، عميد سابق بالقوات المسلحة، مرشح عن حزب حماة الوطن، رمز التاج، ومنتصر مالك يعقوب، رئيس مجلس إدارة جمعية تنمية المجتمع،، مرشح عن المصريين الأحرار رمز العين، وحامد على عبدالعال، محام، مرشح عن الشعب الجمهورى رمز الكاس.

دائرة أبو تيج ومقرها مركز شرطة أبو تيج

يتنافس فيها ١٨ مرشحا على عدد ٢ كرسى

>وهم علاء الدين خير الله عقيد قوات مسلحة، مرشح مستقل، رمز البندقية، وعبد الرحمن جمال عبدالعال معلم أول،، مرشح عن المصرى الديمقراطى الاجتماعى، رمز رغيف العيش .>وأحمد أحمد شكر عثمان مدير مكتب التأمينات الاجتماعية، مرشح مستقل رمز السفينة وأحمد قضب عبد الوهاب محمد، محام، حر، مرشح مستقل رمز الحصان وعلى محمد سامح ابو السعود، محام، حر، مرشح مستقل رنز التمساح وعبد العال على عبد العال مهندس زراعى، مرشح عن الشعب الجمهورى رمز الصاروخ ومكرم رمزى نخلة معلم اول رياضيات، مرشح مستقل رمز الشمعة ونبيل صبحى محمود محمد صاحب شركة استيراد وتصدير، مرشح مستقل رمز المروحة وعمران عثمان موسى عمران، مرشح عن الشعب الجمهورى رمز التفاحة

ونفيسة عبد العزيز سيد جلال موظفة بالمعاش، مرشح مستقل رمز عنقود العنب وايمن عبد الحميد على معلم أول، مرشح مستقل رمز الكف وعصام سعد سيد عبد العال مدير شركة، مرشح مستقل رمز ساعة اليد وعلى عبد العال جاد الله موظف بالمعاش، مرشح مستقل رمز طلمبة مياه وهشام انور سليمان محمد محاسب، مرشح عن حزب النور رمز الفانوس.

كما يخوض المنافسة ضياء فؤاد فهمى، محام، بمؤسسة الأهرام، مرشح عن السلام الديمقراطى رمز السيارة، ومحمد ثروت فراج عبدالحق،، مرشح مستقل رمز الفيل كامل أحمد محمد تاجر، مرشح مستقل رمز التليفون المحمول وعلاء الدين عبد العظيم مدير شركة خدمات البترول، مرشح عن خزب الوفد الجديد رمز النخلة.

دائرة البدارى وساحل سليم ومقرها مركز شرطة البدارى

>يتنافس فيها ٢٧ مرشحا على مقعدين وهم نعمان أحمد فتحى نعمان شركة البترول، مرشح عن المصريين الأحرار رمز النسر وعمر جلال حسن هريدى، محام، حر، مرشح مستقل رمز الشمعة وأحمد خليفة عبد الله دياب، مرشح مستقل رمز الصقر وحسين محمد سيد أحمد ضابط شرطة سابق، مرشح مستقل رمز الكف وعادل عبد الحافظ أحمد ابو زيد رئيس مركز البدارى سابقا، مرشح عن المصريين الأحرار، رمز العين،>وأسامة ذكرى نظيم صاحب شركة، مرشح عن حزب الريادة>وهلال عبد الحميد حسن اسماعيل معلم لغة عربية، مرشح عن المصرى الديمقراطى الاجتماعى، رمز القطار وعلاء الدين حفنى أحمد محمود معلم، مرشح مستقل رمز طائرة هيلكوبتر،>و أحمد حموده على محمد، محام، مرشح عن حزب مستقبل وطن رمز القلم وعبد الخالق محمد عطية محمود، محام، مرشح مستقل رمز ساعة اليد ورمضان البدرى راشد ابراهيم موظف بمحلس مدينة البدارى، مرشح عن حزب النور رمز الفانوس وعلى عبد اللاه السيد عباس صاحب محلات، مرشح مستقل رمز التمساح وأحمد لطفى جوده سالمان، محام، مرشح مستقل رمز عنقود العنب وكميل صادق عطا خليل عضو مجلس شورى سابق، مرشح عن مصر الحديثة رمز الفأس .

ومحمد محمود محمد أحمد، باحث بمديرية الأوقاف، مرشح عن حزب حماة الوطن رمز الجرار الزراعى وهانى سيد عبدالله فم مشرف مبيعات، مرشح مستقل رمز الحصان، وعبدالرحمن محمد عبدالرحمن مهران معلم أول، مرشح مستقل رمز زهرة عباد الشمس، وأبو زيد محمد طه عبده، مرشح مستقل رمز غصن الزيتون.

وبدر محمود سالم بدر معلم أول، مرشح عن العربى للعدل والمساواة رمز عجلة قيادة بحرية وأحمد عبد النعيم محمد على، محام، حر، مرشح مستقل رمز المدفع وعمر على عبدالجواد حسبن موجه صحافة بالتربية والتعليم، مرشح مستقل رمز السفينة، وصالح على حلمى على أعمال حرة، مرشح عن الشعب الجمهورى رمز الصاروخ، وعلاء الدين أحمد على أحمد، مدير الشئون القانونية، إدارة البدارى، مرشح مستقل رمز الغزال.

وجمال عبد اللطيف جمال الدين صاحب شركة، مرشح مستقل رمز الأسد وثاورى سالم محمد إبراهيم، مدير إدارة أملاك دولة، مرشح مستقل رمز السكينة ومديح سيد عمار زناتى، محام، مرشح عن الشعب الجمهورى رمز التفاحة عامر عبد الرحيم سليمان على معلم، مرشح عن الوفد الجديد رمز النخله.

دائرة مركز أسيوط ومقرها مركز اسيوط

يتنافس فيها ١٢ مرشحا على عدد ٢ مقعد وهم أحمد حسن محمد مهران العلاقات العامة بمحكمة اسيوط، مرشح عن المصريين الاخرار رمز النسر وعبد الرحمن شحاته عبد المطلب، محام، مرشح مستقل رمز الأسد، وجمال عباس عمر سكرتير عام محافظة اسيوط، مرشح عن المصريين الاحرار رمز العين ومجدى محمد محمد فراج، محام، حر، مرشح مستقل رمز الحصان وتوفيق محمد توفيق مدير بالهيئه العامة للاستثمار، مرشح مستقل رمز الصقر وسيد محمد عمر درويش موظف بمحكمة أسيوط، مرشح مستقل، رمز ساعة اليد، والبدرى أحمد ضيف محمد كبير أخصائيين طب بيطرى، مرشح مستقل، رمز الكف، وعرفة عبد الصبور هريدى فلاح، مرشح عن حزب السلام الديمقراطى رمز السيارة وجميل توفيق عبد الهادى محمد موظف بالمعاش، مرشح مستقل، رمز طيارة الهيلكوبتر وزكريا محمود نصير على مدير إدارة بالغرفة التجارية، مرشح عن الشعب الجمهورى رمز الصاروخ، وحسن مختار محمود حسن إمام وخطيب، مرشح عن حزب النور رمز الفانوس وعبدالحميد أحمد عبد اللاه عبد الحميد أعمال حرة، مرشح، مستقل، رمز السد العالى.