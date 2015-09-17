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تدشين وحدة تيسير الانتقال لسوق العمل لطلاب التعليم الفنى بالإسماعيلية

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تدشين وحدة تيسير الانتقال لسوق العمل لطلاب التعليم الفنى بالإسماعيلية تدشين وحدة تيسير الانتقال لسوق العمل لطلاب التعليم الفنى بالإسماعيلية
قال السيد الزهيرى مدير التوجيه الارشادى والوظيفى بمحافظة الإسماعيلية إنه تم تدشين وحدة تيسير الانتقال لسوق العمل، والتى تهدف لتشغيل طلاب التعليم الفنى على مستوى المحافظة، مشيرا إلى أن الوحدة تستهدف تشغيل الخريجين على اختلاف تخصصاتهم ومؤهلاتهم الدراسية.

وأضاف الزهيرى فى تصريحات صحفية أن الإعلان عن فرص العمل سيكون بتدشين صفحة خاصة للوحدة على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك وعن طريق الاعلان عنها فى المدارس ومن خلال برامج الاذاعة المدرسية .

وأوضح الزهيرى أنه تم تنظيم ملتقى توظيفى بالتعاون مع جمعية المستثمرين وبعض رجال الأعمال للإعلان عن فرص العمل لخريجى التعليم الفنى عن طريق الاتصال بهم عبر ارقام هواتفهم المدونة باستمارات التخرج، لافتا الى ان العشرة الاوائل من كل مدرسة ستكون لهم اولوية فى التوظيف .

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