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مكتبة الإسكندرية تستضيف القمة العالمية الرابعة للكتاب نوفمبر المقبل

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مكتبة الإسكندرية تستضيف القمة العالمية الرابعة للكتاب نوفمبر المقبل مكتبة الإسكندرية تستضيف القمة العالمية الرابعة للكتاب نوفمبر المقبل
تستضيف مكتبة الإسكندرية الاجتماع السنوى للمكتبة الرقمية العالمية (WDL) فى الفترة من 5 - 6 نوفمبر 2015، والقمة العالمية الرابعة للكتاب فى الفترة من 6 – 7 نوفمبر 2015.

وتعد "القمة العالمية للكتاب" من المبادرات الهامة التى أطلقتها مكتبة الكونجرس وبرعاية من اليونسكو، للتأكيد على أهمية الكتاب والمكتبة فى الحفاظ على الهويات الثقافية الوطنية، والحضارة الإنسانية.

وتُعقد القمة العالمية للكتاب من عام لآخر فى إحدى المدن التى لها بصمة ثقافية عالميًّا، حيث أقيمت فى واشنطن وسنغافورة وباريس خلال الأعوام 2012، 2013، 2014 على التوالى.

وستناقش القمة قضايا الكتاب والتحديات التى تواجه البلدان العربية والإفريقية، من حيث النشر والتوزيع وغيرها من القضايا، علاوة على محاضرات عن تطور الكتب إلى الشكل الإلكترونى، وتأثير ذلك على استيعاب المضمون مقارنة بالكتاب المطبوع.

ومن جانب آخر بدأت مكتبة الإسكندرية مشروعًا ضخمًا لتعليم الأطفال والشباب العلوم والتكنولوجيا بطرق ترفيهية عن طريق برنامج تسعى المكتبة من خلاله مع المدارس إلى تنشئة أجيال جديدة ترى فى العلوم مستقبلاً لها.

وصرحت المهندسة هدى الميقاتى، رئيس قطاع التواصل الثقافى بالمكتبة، أن هذا البرنامج يجرى تنفيذه فى حديقة الأسرة المجاورة لمدينة الرحاب عبر مراكز تعليمية تسعى المكتبة من خلالها إلى توصيل العلوم عن طريق أحدث التقنيات، ومن خلال كوادر متخصصة فى مجال نقل العلوم للأطفال والأجيال الجديدة التى ستقدم ورش عمل منبثقة من برامج دولية مماثلة.

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مصر 365