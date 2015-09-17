بالأسماء 89 مرشحا ينافسون على 8 مقاعد بـ3 دوائر انتخابية بالمنيا

يتنافس 89 مرشحا بدوائر بندر ومركز المنيا وبنى مزار ومطاى على 8 مقاعد فى الانتخابات البرلمانيه القادمة.

فى دائرة مركز المنيا يتنافس 24 مرشحا وهم عواد عقيلة محمد شبيب وشهرته العمدة عواد وكيل مدرسة مستقل وأبو العلا خلف عبد العزيز متولى وشهرته العمدة أبو العلا مدير مدرسة الحركة الوطنية المصرية، وحسن أحمد محمد حسن وشهرته حسن العمدة مدرس بمدرسة تلة بنين المصريين الأحرار.

وصلاح عمر عزت حسين وشهرته صلاح عمرو محامى حر مستقل وكرم حسن محمد حسين وشهرته كرم الحفيان محامى حر مستقل وشمس الدين نور الدين محمد خليل وشهرته شمس الدين الشهابى محامى حر حماة الوطن. وعبد العزيز أحمد عبد العزيز حسانين وشهرته عزت أحمد عبد العزيز مدير عام بالإدارة المركزية لخبراء وزارة العدل بالمنيا مستقبل وطن وعلى فهمى إسماعيل محمد بدوى وشهرته على بدوى ضابط شرطة سابق مستقل وحمادة سليم يوسف إبراهيم أعمال حرة مستقل وحسن محمد على حسن وشهرته حسن أبو الكحكى محامى حر مستقل وسيد عبد الوهاب عبد الهادى وشهرته سيد أبو بريدعة محامى حر مستقل وحسين محمود عبد الحكيم محمد معد برامج بالإذاعة والتليفزيون السلام الديمقراطى وحمدى زكى عطاى سالم وشهرته الحاج عدى عطاى رئيس غرفة العمليات والأمن بالوحدة المحلية مستقل وجمعة معتمد عيون جمعة وشهرته جمعة أبو غزالة إدارى أمن بشركة بترول مستقل ومحمد طه غريب إبراهيم وكيل شركة مصر للبترول مستقل ومحمود أنور إبراهيم يوسف وشهرته محمود أبو العمدة موظف مشروع مواد المحاجر المؤتمر.

نبيل محمد عبد العزيز محمد وشهرته نبيل عبد العزيز مأمور ضرائب مستقل. ومحمود شمس الدين درويش أبو العلا وشهرته محمد شمس مندوب بالآثار مستقل، وميادة صالح عبد المعز الأزهرى وشهرتها ميادة الأزهرى ثانوية عامة مستقلة وسلامة أبو سمرة عمار مغربى رقيب برامج بقناة الصعيد مستقل وسلامة عبد الجابر عبد الحميد بدوى وشهرته الكابتن سلامة عبد الجابر موظف بإدارة مستشفى المنيا الجامعى مستقل . ومحمد سيد توفيق مرسى اخصائى علاقات علمية وثقافية كلية الهندسة حزب النور وأرمنيوس صموئيل أرمنيوس وشهرته أرمنيوس المنياوى صحفى بمؤسسة دار التحرير مستقل وعثمان المنتصر عبد الرحمن عثمان وشهرته العمدة عثمان عمدة البرجاية الوفد الجديد.

بينما فى دائرة بندر المنيا يتنافس 40 مرشحًا وهم السيد شادى محمد محمد إبراهيم أبو العلا وشهرته اللواء شادى أبو العلا لواء شرطة بالمعاش مستقل ومحمد سيد أمين حافظ وشهرته محمد سيد حافظ مستقل ومراقب ومستشار البنك الأهلى المصرى ومحمد أحمد نجيب عبد العزيز عبد الباقى وشهرته محمد نجيب محامى حر المؤتمر و اشرف جمال شحاتة مرسى وشهرته العقيد اشرف جمال ضابط بالقوات المسلحة بالمعاش المصريين الأحرار وسعيد فؤاد محمد أبو الليل وشهرته سعيد أبو الليل صاحب ومدير مصنع سلامكو للتجهيزات الطبية حماة الوطن و بهاء فكرى على أحمد شهرته دكتور بهاء فكرى مدير مرفق الإسعاف مديرية الشئون الصحية الشعب الجمهورى الحر ومصطفى الحسينى أحمد عبد الوهاب وشهرته الإعلامى مصطفى الحسينى مدير عام مركز إعلام المنيا السابق مستقل ومحمد أحمد عبد القادر عبد السلام وشهرته محمد العربى باحث بكلية الاداب جامعة المنيا مصر الحديثة وبهاء الدين عبد الستار على وشهرته بهاء كفافى اخصائى اجتماعى بمعهد الصم والبكم مستقل وامال فاروق محمود حسين وشهرتها المهندسة امال فاروق مهندسة مدنى حرة مستقل وجون بشرى تادرس بانوب وشهرته جون بشرى الكفورى صاحب شركة مقاولات المصريين الأحرار وأحمد محمد عز العرب وشهرته أحمد عز العربى مدير عام مديرية الزراعة بالمعاش مستقل وعماد الدين عبد الحميد يوسف حسين وشهرته عماد عبد الحميد مهندس ميكانيكا حر مستقل ومحمود خلف الله مهنى حسن وشهرته الحاج محمود خلف الله مدير عام بإدارة المنيا التعليمية السابق السلام الديمقراطى وعبد الحكيم سيد عبد الحكيم صاحب معرض سيارات مستقل وإبراهيم محمد أحمد أحمد وشهرته أبو لبيب بالهيئة العامة للتامين الصحى مستقل ومحمد محمد هاشم جبر اخصائى ترميم المؤتمر وأحمد يوسف عبد اللطيف خلف وشهرته أحمد يوسف الشال مدير إدارة بنك مصر فرع شمال الصعيد مستقل وهانى زغلول سيف مسعود مدرس بمدرسة السلام الثانوية بنين مستقل وايمان محمد الكاشف حسن مدرسة بمدرسة شلبى الابتدائية مستقل وامجد أحمد على أبو خاطر وشهرته امجد أبو خاطر مدير إدارة العلاقات العامة بكلية التربية مستقل وياسر السيد إبراهيم دياب وشهرته ياسر دياب صاحب مؤسسات سيجما للمستلزمات الطبية مستقل وعزة جمعة حسن حسين وشهرتها عزة العربى باحثة تدريب بمديرية التنظيم والإدارة مستقلة وخالد نصار عبيد فام موظف بجمعية كارتياس مصر بالمنيا مستقل ومحمد إبراهيم على إبراهيم وشهرته الدكتور محمد على إبراهيم دكتوراه فى الفلسفة جامعة المنيا مستقل وصبرى إبراهيم عبد العزيز إبراهيم وشهرته صبرى عبد العزيز محامى حر التجمع الوطنى التقدمى وامل شحاتة مصطفى عبد الله موجه كيمياء ثانوى مستقلة وايمن سيد محمد إبراهيم وشهرته ايمن البيومى مخرج بالتليفزيون المصرى القناة السابعة مستقل ومحمد سليمان محمد سليمان وشهرته حمادة سليمان مدرس سابق مستقل ومحمد أبو القاسم ضمرانى أحمد وشهرته محمد الضمرانى محامى حر مستقل ومنى سيد على درويش وشهرتها منى درويش مدير عام متخصص بالتربية والتعليم حراس الثورة ورجب تونى محمود محمد وشهرته رجب التونى محامى حر مستقل –مصطفى محمد الحسينى سيد على وشهرته مصطفى الحسينى صاحب معرض سيارات مستقل سيد أبو اليازيد سيد صالح مدير عام مديرية الطرق والنقل بالمعاش مستقل ومؤمن محمد فؤاد عبد العال وشهرته مؤمن الفلاح محامى حر مستقل وايهاب على عبد العال جمعة مهندس حر مستقل وخالد محمد حسن محمد صاحب شركة المهندس للادوات الصحية مستقل ومحمد مختار محمد خضر محامى حر مستقل وخيرى محمد مرزوق حسانين محاسب بشركة النيل لحليج الاقطان بالمنيا مستقل وطارق إبراهيم أمين فودة محامى حر الوفد الجديد.

بينما فى دائرة بنى مزار ومطاى يتنافس 27 مرشحًا ويتنافسون على 4 مقاعد وهم أحمد محمد شادى أحمد شمردن وشهرته أحمد شمردن مخرج تليفزيونى بشمال الصعيد "مستقبل وطن" ومحمود حسن محمود عب الحميد وشهرته حمادة على محمود حاصل على دبلوم صناعة "مستقبل وطن"، وشحاتة غريب محمد شلقامى وشهرته دكتور شحاتة غريب "مستقل"، ومحمود يحيى محمد يحيى عمدة اشروبة "مستقبل وطن" و محمد بدوى محمود عبد الرحيم وشهرته عادل بدوى نائب رئيس مجلس إدارة الشئون المالية لشركة مياه الشرب بالمنيا "المؤتمر" ومعتز أحمد صفوت أبو زيد اخصائى مراسم بمجلس الشعب "مستقل"و اشرف فايز فرج محامٍ "مستقل" وعلاء حسن السيد خليفة وشهرته علاء الحساسنى دبلوم صناعة "العربى للعدل والمساواة" و محمد مصطفى النحاس عبد الحميد وشهرته محمد البركاوى فلاح "المصريين الأحرار" وأشرف شعبان كامل محمود وشهرته أشرف هدية مدير عام المؤسة المتحدة للتجارة والتوزيع "مستقل"و مصطفى خالد فتح الباب مدير شركة القاهرة للدواجن المنيا "مستقل" وعايد عبد الرازق عثمان مرسى محامٍ "مستقل" وأحمد محمد شوقى محاسب ببنك التنمية والائتمان الزراعى "مستقل" ووليد صليب سعد حنا عامل معمارى "مستقل" و عمرو عبد العظيم الحينى وشهرته عمرو الحينى مهندس زراعى حر "مستقل" وعمر عبد الجواد عمر وشهرته عمر الباسل فنى كهربائى بمطحن سلندرات المنيا "مستقل" و محمد ربيع عويس السيد مهندس الكترونيات واتصالات الهيئة العامة للتنمية والتعمير "النور و هانى جمال كامل عبد اللطيف مهندس زراعى حر "مستقل" وربيع محمد سيد يوسف وشهرته ربيع الشارونى مدير رويل لصناعة البلاستيك "مستقل" ومحمد محمد المهدى مندى وشهرته مندى المهدى حاصل على دبلوم تجارة "مستقل" و أحمد محمد زكى يونس وشهرته أحمد زكى دربالة فلاح "المصرى الديمقراطي" و إيهاب عادل رمزى حنا وشهرتى ايهاب رمزى محامٍ "الحرية و عادل محمد كامل وشهرته عادل البهنساوى صحفى "مستقل" وعمرو حسين حسن حسين وشهرته عمرو الجداوى مخرج بالقناة السابعة "مستقل" ومحمد جمال محمد حسن وشهرته حاتم أبو الشيخ حاصل على دبلوم تجارة "مستقل" ووجدى زاهى فهيم حنا وشهرته وجدى حلفا محامٍ مستقل "المصريين الأحرار و إبراهيم محمد وهيدى حاصل على دبلوم زراعة "مستقل".

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