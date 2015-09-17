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محامى طالبة صفر الثانوية يطلب تشكيل لجنة من أساتذة الجامعات لنظر التقارير

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محامى طالبة صفر الثانوية يطلب تشكيل لجنة من أساتذة الجامعات لنظر التقارير محامى طالبة صفر الثانوية يطلب تشكيل لجنة من أساتذة الجامعات لنظر التقارير
قال الدكتور إيهاب عادل رمزى محامى طالبة صفر الثانوية العامة، أنه سيقدم التقارير الاستشارية التى تم إعدادها للنيابة العامة، وسيتقدم بطلب تشكيل لجنة من أساتذة الجامعات المصرية المتخصصين فى أبحاث التزييف والتزوير للفصل بين التقارير المتعارضة، كما سيطالب بعرض جميع أوراق الإجابات الخاصة بالمدرسة التى اجتازت مريم الامتحانات بها، للتعرف على أوراق إجاباتها.

وأوضح رمزى أن تقرير اللجنة الخماسية لا يحمل فنيات تكشف أن الأوراق تم فحصها بعناية كاملة، فالتقارير عامة ومجملة ولا تصلح أن تكون دليلاً فنياً دامغاً على ما انتهت إليه اللجنة الخماسية فالتزوير واضح الدلالة، ويمكن الحكم على خط الطالبة بنماذج الإجابة والاستكتابات التى أجرتها أنها مختلفة لمجرد النظر بالعين المجردة.

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مصر 365