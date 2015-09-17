الزمالك يسعى لـ ' كهربا ' سموحة من أجل النهائي الذي يريده ضد الأهلي

يرى بيسنيك هاسي المدير الفني لنادي أندرلخت أنه من المبكر جدا أن يشارك محمود حسن "تريزيجيه" في مباراة موناكو في الدوري الأوروبي.

ويستضيف أندرلخت نظيره موناكو يوم الخميس في إطار الجولة الأولى من الدوري الأوروبي لحساب المجموعة العاشرة التي تضم أيضا كل من توتنام وكارباكا أجدام الأذريبيجاني.

وكان تريزيجيه قد أتم انتقاله لصفوف الفريق البلجيكي قادما من الأهلي لمدة موسم على سبيل الإعارة مطلع الأسبوع الجاري.

وشارك لاعب الأهلي السابق في مباراة فريق الشباب أمام جنك في دوري تحت 21 عاما يوم الاثنين الماضي والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وتحدث هاسي في المؤتمر الصحفي الذي عقد يوم الأربعاء قائلا:"مباراة الغد تأتي بشكل مبكر جدا بالنسبة لتريزيجيه".

وأتم"لقد كان أسبوعا صعبا بالنسبة إليه".