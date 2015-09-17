للنساء.. انتبهى خطوات خاطئة أثناء تحليل البول تعطيكى نتائج مضللة

ارتفاع زلال البول من الأعراض التى تشير إلى الإصابة بمشاكل مرضية عديدة كأمراض الكلى والمثانة والتهابات مجرى البول.

ولكن فى حالة ظهور هذا العرض لدى النساء قد يكون السبب راجع إلى ارتكاب البعض منهن لعدة أخطاء أثناء سحب عينة البول، وهو ما يسمح بالحصول على نتائج مضللة لفحص البول.

يوضح استشارى أمراض النساء والولادة الدكتور عطية أبو النجا أن هناك بعض الأخطاء التى ترتكبها النساء عند سحب عينة البول تؤدى إلى ظهور نتائج مضللة للفحص، ويظهر فيها بنسبة خاطئة وجود زلال فى البول (وهو عبارة عن مواد بوتينية تنفذ من الكلى للبول)، والسبب يرجع الى أن أغلب النساء تلصق الكوب الخاص بعينة البول فى منطقة قريبة من فتحة المهبل.

بما يسمح بخروج بعض إفرازات المهبل مع عينة البول، وتلك الإفرازات تحتوى على نسبة عالية من البروتين، وعند تواجد تلك النسبة فى البول يفسرها الفحص كونها زلال.

>وعن الطريقة السليمة لسحب عينة البول من النساء، فهى تتم تبعا لرأى عطية باتباع خطوات ونصائح هامة هى:

>- قبل سحب عينة البول يجب على المرأة تنظيف منطقة المهبل جيدا بواسطة الصابون وشطفها بالماء بصورة جيدة، للتأكد من التخلص تماما من جميع آثار المنظف.

>- - جففى منطقة المهبل جيدا بعد الغسل.

>- عند سحب العينة تجنبى لصق الكوب بمنطقة المهبل واحرصى على بقائه على مسافة بعيدة منها.