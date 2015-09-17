حجز المركبات المتراكمة مخالفاتها في دبي

أكد العقيد جمال البناي مدير الإدارة العامة للمرور بالنيابة في شرطة دبي، أنه اعتبارا من الأسبوع المقبل سيتم تشديد الإجراءات فيما يتعلق بالتعميم على المركبات المتراكم عليها المخالفات بأكثر من 5 آلاف درهم على ملكية السيارة وليس الملف المروري، أو تلك المنتهية الصلاحية، وسحب تلك المركبات وحجزها لحين دفع المخالفات المرورية المتراكمة عليها.

وقال البناي في تصريحات خاصة لـ«البيان» إنه وفقاً لقانون السير والمرور الاتحادي يحق لإدارة المرور والمسؤولين عن الضبط بها حجز أي مركبة يتراكم عليها مخالفات مرورية بقيمة 5 آلاف درهم، بعد إشعارها بقيمة المخالفات المتراكمة وعدم استجابة صاحبها بالسداد، مشيرا إلى أن عدم معرفته بسبب تغيير البيانات الشخصية لا يعفيه من المسؤولية، مطالبا بأهمية تحديث البيانات.

ودعا الجميع بالالتزام بأنظمة السير والمرور والمبادرة بسداد المخالفات المرورية أولاً بأول، وتجديد ملكية المركبات والتأمين في المواعيد المحددة لمراعاة حقوق الآخرين، خاصة وأنه تضاف 10 دراهم على المخالفة شهرياً مما قد يضاعف من قيمة المخالفة دون داع.

رخصة

وأضاف أن شرطة دبي أتاحت للأشخاص الحصول على شهادة براءة ذمة عن المخالفات المرورية وتتيح هذه الخدمة لجميع مستخدمي الطريق ممن يملكون المركبات رخص القيادة الصادرة من إحدى سلطات الترخيص بالدولة الحصول على شهادة براءة ذمة تثبت بأن الشخص قام بسداد جميع المخالفات المرورية ولا توجد أية تعاميم في دبي على صاحب المركبة أو حامل رخصة القيادة، منوها بأن الإجراءات والوثائق المطلوبة تتطلب التدقيق في النظام المروري للتأكد من عدم وجود مخالفة أو تعميم مروري أو مبالغ مالية مترتبة على المركبة أو حامل رخصة القيادة، كما يجب تسديد قيمة جميع المخالفات المرورية المسجلة على الملف المروري الخاص بصاحب العلاقة، ودفع رسوم الشهادة والتي تبلغ 50 درهما و 10 دراهم رسوم درهم معرفة.

وأكد البناي أن هناك تراكما للمخالفات المرورية على بعض السائقين الذين يتواجدون في الإدارة للشكوى من تراكم المخالفات الغيابية التي تحررها لهم، مرجعا السبب إلى عدم تحديث البيانات أو تجاهل وإهمال الرسائل النصية التي ترد من الشرطة بمراجعة المرور، مؤكدا أن رجال الضبط المروري لا يتعمدون مخالفة السائقين غيابياً، مطالباً السائقين، بعدم ارتكاب أخطاء مرورية، أو قيادة المركبة بطريقة مخالفة للقانون.

ولفت البناي إلى أن رجال المرور لا يستطيعون إيقاف السائق خلال قيادته في الشارع العام لتحرير مخالفة حضورية، ما يستدعي تحرير مخالفة مرورية غيابياً، مضيفاً أن الإدارة تحرص على التأكد من الالتزام بالقوانين المرورية، لضمان سلامة مرتادي الطرق في دبي، مشيراً إلى أن هناك سائقين يطلبون من رجال المرور عدم إيقافهم وتحرير المخالفة لهم غيابياً، حتى لا يتأخروا على أعمالهم، كما أن إيقاف الجميع سيحدث تكدسا وازدحاما غير مبرر.

قانون

قال العقيد جمال البناي إن الإدارة تحرص على إيقاف السائقين الذين يعرضون حياة الغير للخطر، وتحرير المخالفة لهم حضورياً، وتحديداً عند ارتكاب مخالفات مثل القيادة بطيش وتهور.

ونوه بأنه يمكن لأي شخص التقدم باعتراض على المخالفة، وهو أمر كفله القانون للجميع متحملاً مسؤولية إثبات عدم وقوعها او نتيجة ذلك وفقاً للقانون.