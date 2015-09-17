«تنفيذي عجمان» يستعرض المخطط الحضري

ترأس سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، أعمال الجلسة الخامسة لاجتماع المجلس التنفيذي الذي عقد في ديوان صاحب السمو حاكم عجمان.

حضر الجلسة الشيخ أحمد بن حميد النعيمي نائب رئيس المجلس التنفيذي والشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط ومعالي الشيخ ماجد بن سعيد النعيمي رئيس ديوان الحاكم وأعضاء المجلس رؤساء اللجان الدائمة.

وأعرب سمو رئيس وأعضاء المجلس التنفيذي في بداية الجلسة عن تعازيهم للقيادة والشعب وذوي الشهداء، في استشهاد جنودنا البواسل المشاركين ضمن قوة التحالف العربي في عملية «إعادة الأمل» في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة، سائلين الله عز وجل أن يتقبلهم عنده ويرفع درجتهم ويلهم شعب دولة الإمارات وأهلهم الصبر والسلوان.

وأشاد سموه بموقف دولة الإمارات لإحقاق الحق والوقوف إلى جانب الشرعية الدولية، مشيرا إلى أن ذكرى الشهداء ستبقى دائماً في ذاكرة أبناء هذا الوطن لما قدموه من شجاعة وتضحيات.

وعبر سمو ولي العهد عن فخره بالتلاحم الوطني بين القيادة والشعب، الذي سيكون دافعاً للسير قدماً في مسيرة العطاء من أجل دولة الإمارات.

مخطط حضري

ثم استعرض المهندس سعيد سيف المطروشي الأمين العام للمجلس التنفيذي جدول أعمال الجلسة الخامسة، التي تضمنت بنداً حول مخرجات مشروع المخطط الحضري الاستراتيجي الشامل والدراسة المتضمنة استشارة لتطوير شبكة الطرق والخطط التشغيلية، وما تم عن تعيين استشاري عالمي متخصص في مجال التخطيط الحضري والدراسات المرورية.

وفي نهاية العرض اعتمد المجلس مخرجات التقرير المبدئي للدراسة وتحليل الوضع الديموغرافي لعجمان، مع التوجيه بأن هذا المشروع يلبي متطلبات التنمية المستدامة المتعلقة بشبكات الطرق والبنية التحتية، من خلال تقديم حلول لمشكلات الازدحامات المرورية التي قد تنتج مستقبلاً ورفع كفاءة الطرق ووضع إطار تخطيط للتطور والنمو العمراني المستدام.

زيادة السكان

وقدم المهندس محمد بن عمير عرضاً عن نتائج الدراسة الاستشارية، الذي عالج فرضيات تتعلق بزيادة نسبة السكان المتوقع لعجمان من 2015 حتى 2030 ودراسة الأثر الاقتصادي والاجتماعي لهذه الزيادة.

وعالجت الدراسة أربعة سيناريوهات للنمو السكاني شمل النمو المفصل لعدد المواطنين وغير المواطنين حسب الوظائف والأعمال وحتى أعداد الزوار، بالاستناد إلى مرجعية البيانات المقدمة من الجهات المختصة المتعاونة مع دائرة البلدية والتخطيط.

قاعدة بيانات

وأشار عمير إلى أن دائرة البلدية والتخطيط تعتزم إنشاء قاعدة بيانات تربط إدارة المدينة ومرافقها وتوزيعات السكان وشبكات الطرق والبنية التحتية.