سيف بن زايد يعزي أسرة الشهيد غالب المري

قدم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أول من أمس واجب العزاء إلى ذوي وأسرة شهيد الوطن غالب عامر المري من أفراد قواتنا المسلحة البواسل، الذي استشهد أثناء قيامه بواجبه الوطني ضمن قوات التحالف في عملية «إعادة الأمل» باليمن.

وعبّـر سموه خلال زيارته خيمة العزاء في منطقة الرفاعة بإمارة الشارقة، والتي رافقه فيها سمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان ، نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية ، عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة الشهيد، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن ينزله منازل الصديقين والشهداء والأبرار وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.