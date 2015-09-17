مغردون: #تحدي_القراءة_العربي مشروع إماراتي ثقافي إنساني

تفاعل مغردو موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» مع مشروع تحدي القراءة العربي الذي أطلقه أمس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والذي يعد الأكبر على مستوى الوطن العربي لتشجيع القراءة لدى طلاب المدارس وتستهدف قراءة 50 مليون كتاب كل عام دراسي عبر التزام مليون طالب عربي بقراءة 50 عنواناً خلال سنتهم الدراسية.

واحتل وسم #تحدي_القراءة_العربي المراكز الأولى في الترند العالمي منذ إطلاقه، وتفاعل سلطان العميمي «مشروع إماراتي ثقافي إنساني فكري، يكمل سلسلة المبادرات والمشاريع الإماراتية لبناء الإنسان الإماراتي والعربي فكريا، وخطوة نحو استعادة القراءة مكانتها في حياة الإنسان. الحضارة البشرية في بلادي تنطلق من بناء فكر الإنسان قبل بناء البنيان».

مبادرات للوعي

وغرد د. يوسف الخضر «مبادرة رائعة تحدي القراءة العربي جوائز التحدي، فعلاً نحتاج هذه النوعية من المبادرات للثقافة والعلم والوعي»، وقال محمد المرزوقي «فكرة جميلة جداً في تميزها وهدفها والاجمل انها شملت العالم العربي بها».

ودون حشر المنذري «مبادرة تستحق النشر، دبي تتألق مرة أخرى»، ودون صبح « مشروع هادف ومبادرة قيمة نأمل ان تنمي رغبة القراءة لدى المجتمع قبل الناشئة»، وتفاعل حمد المطيوعي «الدعم الكبير الذي رصد للأمة العربية لحفظ اللغة من الضياع هذا جزء من مبادرات كثيرة، وحفظ الله وطني وقادته الكرام يحصنون الإنسان ويدعمونه للتقدم والتطور مع الحفاظ على عروبته ولغة القرآن الكريم».

زراعة الأمل

وغردت لولوة المناعي «من أعظم المشاريع عبر التاريخ شكراً صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم شكراً لأنك دائماً تزرع فينا الأمل»، وتفاعلت جوري الشامسي «فخرنا محمد بن راشد يطلق تحدي القراءة العربي أكبر مبادرة على مستوى الوطن العربي والذي يستهدف قراءة 50 مليون كتاب كل عام دراسي».

وبين حمد «مبادرة خرجت من رجل غيور لأمة اقرأ، لأنه مدرك تماما بأن مستقبل أمتنا في القراءة، وقيمة القراءة يجب أن تغرسها في أنفسنا وأبنائنا ويجب أن تكون في حياتنا ضرورة وليست هواية».

غذاء الروح

وقال محمد آل علي« رؤية قائد لا يرضى غير بالمركز الاول حفظك الله سيدي»، وبين عبد الباسط علي«ميلادٌ لمبادرة جديدة كل يوم واللغة العربية تصبح أقوى بفضل دعمكم لها»، وقال موسى البلوشي«في مسيرة تاريخنا العلمي العربي هناك من يبادر ويعمل وهناك من يلطم ويصرخ»، وبين اسماعيل الخوري «القراءة غذاء للروح».

وغرد ابراهيم بن محمد «كثيرون يتحدثون عن المبادرات التنموية الثقافية، وهذا الرجل يطبّقها واقعاً»، وشيخة الشامسي «هذه المبادرة ستنقلنا مراحل كبيرة للأمام بخطوة واحدة شكرا لقائد الريادة والتغيير صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، يتحدث بالأفعال لا يُعرّف خططه ومبادراته إلا بولادتها»، وبين بطي الفلاسي «مبادرة تحدي القراءة العربي تعد احد روافد تحصين اللغة العربية، ومركب النجاة لها في متلاطمات ازمة اللغة في العالم العربي، بوركت جهودك بوراشد».

إحياء القراءة

وتفاعل حسن راشد «القيادة العالمية لا تعرف حدودا لمبادراتها، تعبر القارات لتنير وتلهم الناس، شكرا من القلب، مبادرة رائعة وفيها احياء القراءة العربية التي غابت من عند الكثير من الناس بالتوفيق، ومبادرات تنمي الفكر والمعرفة وتشجع ابناءنا على القراءة»، وقالت مريم «أكبر مبادرة على مستوى الوطن العربي لتشجيع القراءة لدى طلاب المدارس»، ودونت أم سلامة «شيخنا بوراشد معودنا دوم على التميز، مبادرة القراءة أكثر من رائعة».

رقي الأمة

ودون سلطان المنهالي «مبادرة رائعة وفيها احياء القراءة العربية التي غابت من عند الكثير من الناس ربي يوفقكم»، وبين فهد السعود «هنا يكمل الرقي للأمه العربية ونبذ الجهل عنها وصناعة الإنسان بتطوير عقليته بالقراءة والعلم والتعلم»، ودونت ايمان السكري «سبيلنا الوحيد للنهوض بالأمة من الجهل والتخلف والرجعية الى التقدم والحضارة هو تحدي القراءة العربي»، وشاركها جمال عبدالقادر الشحي «الله أكبر الله أكبر على قدر أهل العزم تأتي العزائم الهمة الهمة للوصول إلى القمة».

وتفاعل محمد الياقوت «القيادة العالمية لا تعرف حدوداً لمبادراتها، تعبر القارات لتنير وتلهم الناس، شكراً من القلب»، وشارك عبدالله العيدروس «بالأمس ارفع علم الإمارات عالياً واليوم تحدي القراءة العربي ربي يحفظك».