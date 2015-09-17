النعيمي يبحث علاقات التعاون مع جنوب إفريقيا

استقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، في مكتب سموه في الديوان، أمس، بمانابيلي شوجولي قنصل عام جمهورية جنوب إفريقيا الذي حضر للسلام على سموه بمناسبة تسلمه مهام منصبه لدى الدولة.

ورحب صاحب السمو حاكم عجمان بالقنصل، متمنياً له طيب الإقامة والتوفيق والسداد في تعزيز أواصر التعاون المشترك بين البلدين الصديقين على مختلف المستويات، مؤكداً أنه سيجد من المسؤولين كل تعاون لتسهيل مهمته ومساعدته على أداء مهام عمله.

وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون الثنائية القائمة بين الجانبين في العديد من المجالات، وسبل توطيدها لما فيه مصلحة الشعبين.

حضر اللقاء الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي رئيس ديوان الحاكم، وعبدالله أمين الشرفا المستشار في ديوان الحاكم، وحمد بن راشد النعيمي مدير الديوان، وسالم سيف المطروشي نائب مدير الديوان، ويوسف محمد النعيمي مدير عام التشريفات والضيافة، وعدد من وكبار المسؤولين.

الرواتب قبل العيد

إلى ذلك أمر صاحب السمو حاكم عجمان، بصرف رواتب موظفي حكومة عجمان عن شهر سبتمبر الجاري قبل حلول عيد الأضحى المبارك.

يأتي ذلك حرصاً من سموه على تمكن موظفي حكومة عجمان من تلبية جميع متطلبات أسرهم وعائلاتهم قبيل حلول العيد، بما لذلك من أثر في إدخال البهجة والسرور عليهم، وزيادة فرحتهم بالعيد، مبتهلاً إلى الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على دولتنا الغالية قيادة وشعباً بكل الخير واليمن والبركات.

وباشرت دائرة المالية في حكومة عجمان تنفيذ توجيهات سموه، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تحويل الرواتب إلى البنــوك في الموعد المحدد.