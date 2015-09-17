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حاكم عجمان يوجه بإطلاق اسم الشهداء على شارع في المنامة

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حاكم عجمان يوجه بإطلاق اسم الشهداء على شارع في المنامة حاكم عجمان يوجه بإطلاق اسم الشهداء على شارع في المنامة

وجه صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم عجمان بتسمية أحد شوارع منطقة المنامة باسم الشهداء وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو حاكم عجمان، وبمتابعة من الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان تم إطلاق اسم « شارع الشهداء » على احد الشوارع الرئيسية النافذة لعدد من الطرق في منطقة المنامة التابعة لإمارة عجمان، وذلك تخليداً لذكرى شهداء الوطن الذين ارتقوا إلى العلا في جنات الخلد مع الصديقين والشهداء البارين أثناء تأديتهم واجبهم الوطني باليمن ضمن قوات التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية في عملية «إعادة الأمل» في اليمن وإجلالاً لمعاني الشجاعة والتضحية والعطاء التي جسدوها بتضحياتهم البطولية هناك فداء للوطن والواجب الوطني بما تعلموه من قيادتنا الحكيمة في إماراتنا الغالية.

تدشين

وقام فريق عمل في مكتب المنامة بتثبيت اللوحة التي تحمل اسم الشهداء وتدشين تسمية «شارع الشهداء» في المنامة بحضور كل من مدير مكتب المنامة محمد علي سيف السويحي ومسؤول وحدة تقديم الخدمة عمران علي ألهوتي والمهندس المدني منتصر احمد محمد الهادي والمفتش علي عبيد المخمري من مكتب المنامة التابع للدائرة.

وأكد يحيى إبراهيم أحمد مدير عام دائرة البلدية والتخطيط أن الشهداء مخلدون في ذاكرة الوطن وموثقون في تاريخه الماجد متقدماً بأحر مشاعر العزاء والمواساة لقيادتنا الرشيدة بشهدائنا الأبرار ولذويهم بأحر التعازي ومشاعر المشاركة بفقدان هؤلاء الأبطال، مؤكداً بقوله «إننا نحتسبهم عند المولى عز وجل في الفردوس الأعلى مع الشهداء والصديقين في جنات الخلد».

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