محمد بن راشد: العالم العربي يمر بأزمة قــراءة والأرقام صادمة

أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، «تحدي القراءة العربي» كأكبر مشروع عربي لتشجيع القراءة لدى الطلاب في العالم العربي عبر التزام أكثر من مليون طالب بقراءة 50 مليون كتاب خلال عامهم الدراسي، وحضر إطلاق المشروع سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بهذه المناسبة «العالم العربي اليوم يمر بأزمة قراءة ومعرفة، والأرقام التي نسمعها في هذا المجال صادمة.

نحن من أقل المناطق في العالم من حيث القراءة.. ونتائج ذلك التأخر المعرفي نراه كل يوم في التأخر الحضاري والفكري لمنطقتنا. وهذا التحدي اليوم هو خطوة أولى نتمنى أن يكون لها تأثيرها على المدى البعيد في إصلاح هذا الخلل».

وأضاف سموه «القراءة هي مفتاح المعرفة.. والمعرفة هي مفتاح النهضة الحضارية، وتعزيز الانفتاح المعرفي والثقافي يبدأ من الطفولة، وغرس حب القراءة في نفوس الصغار هو غرس لأسس التقدم والتفوق لبلداننا».

وتابع سموه «أول كتاب يمسكه الطلاب يكتب أول سطر في مستقبلهم.. لأن القراءة تفتح العقول، وتوسع المدارك، وتزيد الفضول، وترسخ قيم الانفتاح والاعتدال وتسهم في التفوق العلمي والحضاري». وأضاف سموه «تحدي الـ 50 مليون كتاب هو خطوة أولى ستتبعها خطوات.. ومبادرة ستلحقها مبادرات والهدف صنع جيل جديد وأمل جديد وواقع أفضل للجميع بإذن الله، ونحن اليوم نضع هذا التحدي أمام الميدان التعليمي العربي وأمام الآباء والأمهات العرب وأمام الأطفال والشباب العرب، وكلنا ثقة وإيمان بقدرتهم على تحقيق الهدف».

وقد قام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بزيارة مدرسة البحث العلمي بدبي، والتي ستكون المقر الرئيسي للتحدي، حيث قرأ سموه على مجموعة من الطلاب أولى الصفحات في تحدي الخمسين مليون كتاب لتنطلق المبادرة الأكبر عربياً لتشجيع القراءة في كافة مدارس الوطن العربي.

الأجندة الوطنية

وقرأ سموه على الأطفال كتاباً وضعه بنفسه للأطفال عنوانه «القائدان البطلان»، والذي يتحدث عن المغفور لهما بإذن الله الشيخ زايد والشيخ راشد ورحلتهما في تحقيق حلمهما ببناء دولة ينعم فيها الأطفال والأسر بالحياة السعيدة والكريمة.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم «على مستوى دولة الإمارات أكدنا دائماً على أهمية القراءة ومهارات اللغة العربية، وتم أيضاً وضعها ضمن مؤشرات الأجندة الوطنية في دولة الإمارات وصولاً للعام 2021.. ولا شك أن طلابنا لديهم ضعف واضح في هذا الجانب».

وأضاف سموه «تخريج جيل مبتكر يقود دولة الإمارات نحو مستقبل واعد يتحقق بغرس حب القراءة وشغف البحث والاطلاع منذ البداية في نفوس أطفالنا في مدارسنا، وكلي ثقة وإيمان بأن ميداننا التربوي والتعليمي قادر على المشاركة بكفاءة، وعلى تعزيز وغرس هذه المهارة وترسيخها في نفوس أبنائنا وبناتنا».

ويهدف «تحدي القراءة العربي» لتشجيع القراءة بشكل مستدام ومنتظم عبر نظام متكامل من المتابعة للطلاب طيلة العام الأكاديمي، بالإضافة لمجموعة كبيرة من الحوافز المالية والتشجيعية للمدارس والطلاب والأسر والمشرفين المشاركين من كافة أنحاء العالم العربي وتبلغ القيمة الإجمالية للحوافز 3 ملايين دولار، ويشمل التحدي أيضاً تصفيات على مستوى الأقطار العربية وتكريم لأفضل المدارس والمشرفين وصولاً لإبراز جيل جديد متفوق في مجال الاطلاع والقراءة وشغف المعرفة.

وسينطلق تحدي القراءة العربي بالتعاون مع مجموعة قنوات «إم بي سي» والقنوات والصحف المحلية شريك رئيسي لإنجاح المبادرة، والتي ستبدأ مراحلها التنفيذية عبر التنسيق مع كافة المدارس المشاركة في الوطن العربي خلال الشهر الجاري ليبدأ الطلاب في تحدي قراءة 50 مليون كتاب مع بداية شهر أكتوبر القادم وحتى شهر مارس من العام 2016 عبر الانتقال في 5 مراحل تضم كل مرحلة قراءة وتلخيص عشرة كتب للأطفال لتبدأ بعدها مراحل التصفيات على مستوى المدارس والمناطق التعليمية ثم مستوى الأقطار العربية وصولاً للتصفيات النهائية، والتي ستعقد في دبي نهاية شهر مايو من العام 2016.

نظام متكامل

ويضم تحدي القراءة العربي نظاماً متكاملاً للحوافز والمكافآت المالية والتشجيعية، حيث سيتم منح 150 ألف دولار مكافأة للطالب الفائز بتحدي القراءة العربي يخصص 100 ألف منها كمنحة لدراسته الجامعية والباقي لأسرته مكافأة لهم على توفير الجو التحفيزي المناسب له. كما تم تخصيص جائزة بقيمة مليون دولار لأكثر المدارس مشاركة على مستوى الوطن العربي.

ويضم تحدي القراءة العربي مكافآت للمشرفين المتميزين على مستوى الوطن العربي بقيمة إجمالية تبلغ 300 ألف دولار، وحوافز تشجيعية للمدارس المشاركة ومكافآت مختلفة للطلاب تتجاوز قيمتها المليون دولار.

ووجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أيضاً بتشكيل لجنة عليا للإشراف على تحدي القراءة العربي تضم في عضويتها مكتب سموه ممثلاً بمعالي محمد عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء ورئيس المكتب التنفيذي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رئيساً للجنة العليا، بالإضافة إلى معالي حسين الحمادي، وزير التربية والتعليم، والدكتورة أمل عبدالله القبيسي، مدير عام مجلس أبوظبي للتعليم، وعفراء الصابري، وكيل وزارة الثقافة، ومحمد مير الرئيسي، وكيل وزارة الخارجية، ونجلاء الشامسي، رئيس مجلس إدارة مدرسة البحث العلمي بدبي، ومازن حايك من مجموعة قنوات إم بي سي.

سموه: مسؤوليتنا تخريج جيل المستقبل

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن العالم العربي يمر بأزمة قراءة والأرقام صادمة، ونتائج ذلك التأخر المعرفي نراها كل يوم في التأخر الحضاري والفكري لمنطقتنا.

وأضاف سموه في تدوين عبر «تويتر»: «أطلقنا بحمد الله #تحدي_القراءة_العربي أكبر مبادرة على مستوى الوطن العربي لتشجيع القراءة لدى طلاب المدارس»، مشيراً سموه إلى أن «تحدي القراءة العربي يستهدف قراءة 50 مليون كتاب كل عام دراسي عبر التزام مليون طالب عربي بقراءة 50 عنواناً خلال سنتهم الدراسية، وضعنا نظاماً تحفيزياً للطلاب والمشرفين والمدارس والأسر للمشاركة في تحدي القراءة العربي».

وذكر سموه أن «#تحدي_القراءة_العربي ستتجاوز مكافآته 3 ملايين دولار إجمالاً ومكافأة المدرسة الأولى الأكثر مشاركة ستكون مليون دولار». وأكد سموه أن مسؤوليتنا جميعاً تخريج جيل يقودنا نحو المستقبل بغرس حب القراءة وشغف البحث، والاطلاع والفضول فيهم.

وأضاف سموه «سعدت بقراءة كتاب كتبته قبل فترة مع مجموعة من الأطفال بعنوان «القائدان البطلان»، والكتاب يتحدث عن قائدين اسمهما زايد وراشد كان لديهما حلم وحققاه، وصنعا دولة يستطيع أطفالنا تحقيق كل أحلامهم فيها».

وأشار سموه إلى أن تحدي القراءة العربي هو مشروع مفتوح لكافة المدارس في أرجاء الوطن العربي الكبير، ومتفائلون بمشاركات تغير واقع القراءة العربي.