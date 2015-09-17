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المحمدي مازحا عن هدف فلورينزي: عندما سجلت في بنين لم أصدق نفسي أيضا

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المحمدي مازحا عن هدف فلورينزي: عندما سجلت في بنين لم أصدق نفسي أيضا المحمدي مازحا عن هدف فلورينزي: عندما سجلت في بنين لم أصدق نفسي أيضا

علق أحمد المحمدي لاعب هال سيتي على طريقة احتفال أليساندرو فلورينزي لاعب روما بهدفه الرائع في مرمى برشلونة قائلا:"عندما سجلت في بنين لم أصدق نفسي".

وسجل فلورينزي هدفا رائعا في مرمى برشلونة في المباراة التي أقيمت بينهما يوم الأربعاء في دوري أبطال أوروبا بعدما سدد الكرة من منتصف الملعب لتسكن شباك أندريه تير شتيجن (شاهد الهدف).

وعقب الهدف أبدى فلورينزي اندهاشه من تسجيله لذلك الهدف الرائع وذلك خلال احتفاله.

وكتب المحمدي عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا:"فلورينزي مش مصدق نفسه".

وأضاف مازحا"الأجوال دي ليها إحساس مختلف، من 5 سنين في بنين مكنتش مصدق نفسي".

ويقصد المحمدي الهدف الذي سجله في مرمى منتخب بنين أثناء كأس الأمم الإفريقية عام 2010.

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