ليلة_الابطال بالفيديو - صلاح يشارك في نجاة روما من سطوة برشلونة

جماهير روما تتنفس الصعداء عندما يطلق حكم مباراة فريقها مع برشلونة بنتيجة التعادل 1-1 في دوري أبطال أوروبا .. هذا المشهد يلخص المباراة التي أقيمت في ملعب الأوليمبكو يوم الأربعاء.

وحل برشلونة حامل اللقب ضيفا على روما في افتتاح مبارياتهما بدوري الأبطال والتي شارك فيها محمد صلاح كاملة.

صلاح اعتمد على سرعته وأزعج دفاع برشلونة في أكثر من مناسبة لكنه لم يصل لمرمى أندريه تير شتيجن.

وسجل لويس سواريز هدف برشلونة في الدقيقة 21، فيما تعادل أليساندرو فلورينزي لروما بعدها بعشر دقائق.

مباراة مشتعلة في الأوليمبيكو

اتسم الشوط الأول بالقوة في ظل سيطرة كتالونية على أغلب فتراته، لكن الأمور خرجت عن السيطرة بعض الشيء في نهايته، بينما كان ايقاع المباراة أهدأ في الشوط الثاني، الذي عانى فيه البرسا من سوء حظ غريب.

بدأ برشلونة المباراة كعادته بالاستحواذ على الكرة وتمريرات قصيرة من خط الدفاع مع تقدم تدريجي باتجاه مرمى روما، لتظهر أولى ملامح الخطورة الكتالونية بتسديدة قوية من ليونيل ميسي على حدود منطقة الجزاء تعلو العارضة بقليل في الدقيقة الرابعة.

وفي المقابل، كان الفرعون المصري محمد صلاح مصدر الخطر الأكبر لروما خلال الدقائق الأولى، حيث قاد هجمتين رائعتين من الجانب الأيمن لكنهما لم يسفرا عن هدف أول.

بدا أن روما يعتمد على الهجمة المرتدة عندما يفقد البرسا الكرة، معتمدا على انطلاقات صلاح ودجيكو، ولكن دون أن ينجح في استغلالها.

أهدر النجم الأرجنتيني فرصة خطيرة بعد جملة جماعية من سلسلة من التمريرات انتهت بين أقدامه داخل منطقة الجزاء لكنها سددها فوق العارضة في الدقيقة 11، بعد دقيقة واحدة من رأسية غير متقنة من لويس سواريز تخطئ طريقها للمرمى.

انخفض ايقاع المباراة نتيجة الرقابة اللصيقة التي فرضها مدافعو روما على نجوم البرسا، الذين اضطروا للنزول حتى ما بعد دائرة منتصف الملعب لاستلام الكرة.

ولكن في الدقيقة 21 أدرك برشلونة أول أهدافه من كرة طولية لعبها جيريمي ماتيو وصلت إلى إيفان راكيتيتش على الجانب الأيمن مررها عرضية رائعة أسكنها لويس سواريز في الشباك برأسية، وسط مطالبات من لاعبي روما باحتساب خطأ على ميسي بحق أحد لاعبي "الذئاب" الذي سقط على الأرض.

بعدها بدقيقتين كاد سواريز يدرك ثاني أهداف فريقه مستفيدا من بينية أرضية رائعة وضعته داخل منطقة الجزاء لكن الحارس فاجأ الأوروجوائي وأبعدها وسط مطالبات بركلة جزاء.

وعلى عكس مجريات الأمور في المباراة، أدرك روما هدف التعادل بطريقة رائعة، حيث استغل أليساندرو فلورينزي تقدم حارس برشلونة أندريه تير شتيجن المبالغ فيه ليسدد كرة من منتصف الملعب تسكن الشباك بعد نصف ساعة.

بعد ثلاث دقائق كاد برشلونة يدرك الهدف الثاني بتسديدة من ميسي علت العارضة في الدقيقة 33، قبل أن يقود هجمة بمجهود فردي رائع من الجانب الأيمن يراوغ خلالها ثلاثة من لاعبي روما، لكن الحارس أبعدها بعد خمس دقائق.

مع اقتراب الشوط الأول من النهاية، شن روما سلسلة من الهجمات الخطيرة، أبعد تير شتيجن أخطرها في الدقيقة 42.

وقبل دقيقة من انتهاء الشوط الأول، كاد صلاح يدرك الهدف الثاني لكنه سدد الكرة لتعلو عارضة تير شتيجن، لينتهي الشوط الأول بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما.

مع بداية الشوط الثاني كاد برشلونة يحرز هدفه الثاني من سلسلة من التمريرات وصلت إلى ميسي الذي سددها من خارج حدود المنطقة يتصدى لها الحارس، الذي يتعرض لاصابة نتيجة التحامه مع سواريز، لينزل بدلا منه مورجان دي سانتيس بعد خمس دقائق من انطلاق الشوط الثاني.

في المرات القليلة التي ظهر فيها نيمار داخل المنطقة كاد يدرك هدفا ثانيا بعد مشوار رائع من الجانب الأيسر لكن أحد مدافعي روما أبعد الكرة إلى ركنية في الدقيقة 53.

قرر المدرب لويس إنريكي اخراج راكيتيتش والدفع بالبرازيلي رافينيا في الدقيقة 61، الذي يتعرض لتدخل عنيف من راجا ناينجولان، ليخرج بعد دقيقتين فقط من نزوله محمولا على محفة، ليضطر المدير الفني للدفع بخابيير ماسكيرانو.

قبل ربع ساعة من نهاية اللقاء، بدأ روما يفرض سيطرته على المباراة في ظل تراجع مستوى البرسا لينخفض ايقاع اللقاء ككل دون خطورة حقيقية على أي من المرميين، حتى تسديدة فلورينزي القوية التي علت القائم.

بمهارة رائعة، كاد نيمار يدرك هدفا ثان بمراوغة دفاعات روما بحركة واحدة من داخل منطقة الجزاء ليسددها لكنها ارتطمت بأحد المدافعين وتخرج إلى ضربة ركنية، قبل دقيقة واحدة من تسديدة ميسي التي اصطدمت بالقائم.

واستمرت محاولات البرسا هذه المرة بفرصة خطيرة سنحت لأندريس إنييستا داخل منطقة الجزاء من صناعة نيمار لكن تسديدة الرسام تصطدم بالحارس وتمر بسلام قبل عشر دقائق من النهاية.

لم تنجح محاولات برشلونة أو روما في ادراك هدف ثان فيما تبقى من الشوط الثاني، لتنتهي المباراة بالتعادل بهدف لكل منهما.

شاهد أهداف اللقاء من هنا