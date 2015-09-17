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البحوث الإسلامية: يحق للزوج منع زوجته من العمل ولا يجوز له أخذ راتبها

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البحوث الإسلامية: يحق للزوج منع زوجته من العمل ولا يجوز له أخذ راتبها البحوث الإسلامية: يحق للزوج منع زوجته من العمل ولا يجوز له أخذ راتبها
ورد سؤال لمجمع البحوث الإسلامية حول حكم أخذ الزوج راتب زوجته، وجاء رد المجمع: للمرأة التى تعمل كامل الحق فى التصرف فى راتبها التى تتقاضاه، ولها أن تتصرف فيه فى أوجه الإنفاق الحلال، ومن ذلك أن تنفق على أهلها.

وأضاف المجمع أنه ليس من حق الزوج أن يتسلط على مالها إلا بطيب نفس، ولا يجب على الزوجة أن تخبر زوجها بنفقاتها التى تنفقها من مالها الخاص، غير أنه من حق الزوج أن يمنعها من العمل إذا أراد ذلك بشرط أن يكفيها ويكفى أبناءها، أما إذا لم يحقق لها الكفاية فيجوز لها أن تعمل ولو بغير إذنه.

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