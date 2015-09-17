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سيمفوني يعزف لبيتهوفن بأنامل أمريكية وقيادة مصرية في الأوبرا

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سيمفوني يعزف لبيتهوفن بأنامل أمريكية وقيادة مصرية في الأوبرا سيمفوني يعزف لبيتهوفن بأنامل أمريكية وقيادة مصرية في الأوبرا

بيتهوفن

يواصل أوركسترا القاهرة السيمفوني نشاطه الفنى خلال الموسم 2015 – 2016 حيث يقام بالتعاون مع السفارة الأمريكية بالقاهرة حفلاً في الثامنة مساء السبت 19 سبتمبر على المسرح الكبير بقيادة المايسترو أحمد الصعيدى ومشاركة عازف البيانو كيفن كيننر .

يتضمن البرنامج مجموعة من أهم الاعمال الكلاسيكية العالمية لكبار المؤلفين منها كونشيرتو البيانو لـ بيتهوفن ، سيمفونية لـ جورج بيزيه الى جانب إحدى مؤلفات قائد الحفل احمد الصعيدى بعنوان برولوج للاوركسترا .

المعروف أن اوركسترا القاهرة السيمفوني تأسس عام 1959 علي يد المايسترو النمساوي فرانز ليتشاور ومنذ هذا التاريخ  يساهم  في إثراء الحياة الموسيقية في وأيضا يشجع الموسيقيين المصريين من المؤلفين والسوليست والقادة كما نظم عددا من المهرجانات الناجحة منها  اتجاهات عربية ، بيتهوفن ومهرجان موسيقي القرن العشرين الى جانب ورش العمل الدولية لقيادة الاوركسترا وتوالي عليه العديد من القادة العالميين كما قام بالعديد من الجولات الفنية الناجحة التي طاف خلالها معظم دول العالم.

أما المايسترو أحمد الصعيدى درس التأليف الموسيقى والقيادة فى الأكاديمية العليا للموسيقى بفيينا ، وكانت بدايته العالمية فى فيينا بقاعة الفينر كونسيرتهاوس عام 1982 ، ومنذ ذلك الحين قام بقيادة العديد من الأوركسترات فى كل من النمسا ، البرازيل ، بلغاريا ، كندا ، كرواتيا وإنجلترا ، وتمتاز مؤلفاته الموسيقية بأنها تمزج بين الشكل الغربى والمضمون الشرقى ، حصل على العديد من الجوائز الدولية منها ميدالية فيللا لوبوس المئوية بالبرازيل وجائزة الدولة التشجيعية فى التأليف لعام 1995 وجائزة الدولة للفنون فى عام 2000 .

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