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حظك اليوم لبرج الثور الخميس 2015/9/17

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حظك اليوم لبرج الثور الخميس 2015/9/17 حظك اليوم لبرج الثور الخميس 2015/9/17

لبرج الثور:


>عاطفيًا: تدخل مولود برج الثور اليوم مرحلة جديدة فى الحياة العاطفية تساعدك على تحقيق الأهداف التى كنت تسعى إليها فى الفترة الماضية وتتمنى تحقيقها.
>مهنيًا: تواجه اليوم بعض الأحداث والأمور الجديدة فى مجال العمل وتلقى الدعم من أصحاب العمل لما تقدمه من خطط وأفكار جديدة لهم تفيد الصالح العام للشركة.
>صحيًا: قد تتعرض اليوم لبعض الصعوبات التى تواجه حالتك الصحية وربما تعانى من بعض المشكلات فى منطقة الصدر، حاول التخلص من عادة التدخين السيئة حتى لا تتفاقم الأمور.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج الثور اليوم


>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الثور اليوم أنك قد تفكر فى الانتقال من المكان الذى تعيش فيه خلال الفترة المقبلة، ولكنك تتعرض اليوم لبعض الأحداث التى تجعلك تغير رأيك.
> ربما يأتى أحد الأشخاص المفضلين لديك ليعيش فى نفس المكان وأنت ترب فى العيش بجواره بالتفكير الجيد قبل البدء فى اتخاذ القرارات الخاصة بحياتك الشخصية، لتتأكد أن هذه هى رغبتك الحقيقية.

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مصر 365

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