حظك اليوم لبرج السرطان الخميس 2015/9/17

حظك اليوم لبرج السرطان:
>عاطفيًا: تساعدك الظروف اليوم مولود برج السرطان على لم شمل العائلة مرة أخرى وتقريب المسافة بينك وبين الحبيب لتقضى معه أجمل الأوقات المفعمة بالحب والرومانسية.
>مهنيًا: تشعر اليوم بالهدوء التام وترى تجمع الأصدقاء حولك ما يساعدك على فتح صفحة جديدة من العلاقات الراقية مع من حولك، وتسهل عليك البدء فى المشروعات الجديدة.
>صحيًا: حاول مولود برج السرطان اليوم أن تتجنب السير فى الهواء الطلق حتى لا تتفاقم حالتك المرضية وتكون أكثر عرضة للبرد حيث تعانى من الحساسية المفرطة.
توقعات علماء الفلك لمواليد برج السرطان اليوم
> يتوقع علماء الفلك لمولود برج السرطان اليوم القرار بعدم الخروج وتفضيل الجلوس فى المنزل، وتبدأ فى استعادة ذكريات وأحداث الماضى الجميلة.
>وعلى صعيد العمل تشعر بالتفاؤل والحيوية والحماس ما يجعلك تستغل الوقت للتخطيط لمستقبلك المهنى، وتشير إلى أن هذا الأمر يساعدك على تحقيق أهدافك بسرعة وبشكل جيد، وتخبرك ماجى أنه لا بأس من التحدث مع صديق يشاركك نفس الاهتمامات.
>