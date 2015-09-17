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حظك اليوم لبرج العذراء الخميس 2015/9/17

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حظك اليوم لبرج العذراء الخميس 2015/9/17 حظك اليوم لبرج العذراء الخميس 2015/9/17

لبرج العذراء:


>عاطفيًا: قد تعانى اليوم مولود من الحالة النفسية السيئة التى تدفعك إلى الانكماش والتراجع، وتبدأ فى البحث عن العلاقة العاطفية التى تساعدك على الاستقرار.
>مهنيًا: تطرأ اليوم بعض الأحداث التى تؤثر سلبيًا على معنوياتك، ولكن لن يتسبب ذلك فى أى أضرار، بادر بالبحث عن الحلول المناسبة لتلك المشكلات العابرة.
>صحيًا: أنت اليوم فى حاجة إلى الراحة التامة حيث تساعد على استعادة الطاقة والنشاط اللازمين لإتمام أعمالك بشكل جيد.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج العذراء اليوم


>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج العذراء اليوم أن هناك مجموعة من الأصدقاء يتجاهلونك تمامًا فلا تجعل هذا الأمر يؤثر على أعصابك، إلا أنك تحاول أن تفى بكل الالتزامات.
>يجب عليك مولود برج العذراء أن تكمل اليوم المشروعات طويلة الأجل التى أجلتها منذ الأسبوع الماضى حتى تتمكن من تحقيق الأرباح والتقدم نحو الأهداف، ولكنها تحذرك من التحامل على نفسك حتى لا تصاب بالإرهاق، فعليك أن تخصص بعض الوقت من أجل الحصول على الراحة.

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مصر 365

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