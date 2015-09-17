حظك اليوم لبرج الحمل الخميس 2015/9/17

حظك اليوم لبرج الحمل:

توقعات علماء الفلك لمواليد برج الحمل اليوم

>عاطفيًا: تزول الخلافات التى حدثت بينك مولود برج الحمل وبين الحبيب وتهدأ الأجواء، ما يساعدك على الشعور براحة البال وإعادة الأمور إلى نصابها.>مهنيًا: تحصل اليوم على الفرصة الذهبية فى مجال العمل فلا داعى إلى العجلة واحرص على التأنى فى استغلال تلك الفرصة حتى تتمكن من تحقيق الأرباح.>صحيًا: حاول مولود برج الحمل أن تحصل على الراحة والاسترخاء حتى تتمكن من الحفاظ على حالتك الصحية، واستكمال أداء المهام بشكل جيد على مدار اليوم.>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الحمل اليوم أنك قد تقضى بعض الوقت اليوم مع أحد الأشخاص كنت تتودد إليه منذ فترة، وتقول إن التطورات التى طرأت على حياتك فى الفترة الأخيرة تقربك أكثر من مجموعة الأصدقاء القدامى، بل تمكنك أيضًا من الخوض فى صداقات جديدة مع بعض الأشخاص الذين تقابلهم فى حياتك اليومية. تعرض الأفكار المستقبلية التى تفكر فيها لخطط العمل الجديد على أحد الأصدقاء الذين تثق بهم حتى يمنحك رأيه ويكسبك الثقة فى الخوض بهذا العمل وتحقيق الإنجازات.