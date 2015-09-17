حظك اليوم لبرج الجدى الخميس 2015/9/17

حظك اليوم لبرج الجدى:

توقعات علماء الفلك لمواليد برج الجدى اليوم

>عاطفيًا: قد تشعر مولود برج الجدى بحالة من الحنين إلى الماضى وربما ترى البعض يعود إلى الوراء، وترى أن مزاجك العام يميل إلى الرومانسية، حاول أن تتماشى مع هذا المسار.>مهنيًا: ربما تبدأ اليوم فى العمل على أحد المشروعات الفنية والإبداعية، ويشاركك أحد الأصدقاء المفضلين لديك فى هذا العمل لتحصلا معًا على الأرباح الكثيرة.>صحيًا: قم مولود برج الجدى بحزم أمتعتك واذهب فى رحلة ترفيهية بعيدًا عن أجواء العمل والضغوط التى يسببها، حتى تتمكن من الحفاظ على حالتك الصحية من التدهور.>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الجدى اليوم تلقى دعوة للمشاركة فى بعض الأنشطة الجماعية التى كنت تبحث عنها للمشاركة فيها خلال الفترة الماضية.>علاقتك بالآخرين سوف تتحسن وتكون على ما يرام حيث تشعر بالألفة والود والحب من قبل الجميع، كما يجب أن تخطط هذا المساء للقاء الحبيب فى سهرة رومانسية تساعدك على تحسين العلاقة بينك وبينه.>وأخيرًا احذر مولود برج الجدى التحامل على نفسك حتى لا تتدهور حالتك الصحية.