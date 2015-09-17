أخبار عاجلة

الأخبار - عمدة نيويورك السابق : الرؤية المصرية فى مكافحة الإرهاب لا تقف عند داعش والقاعدة فقط -
الأخبار - السيسى يستقبل بمقر إقامته فى واشنطن مجموعة من الشخصيات البارزة فى المجتمع الأمريكي -
إنريكي: سواريز الأفضل في العالم -
مصرع طفلين وإنقاذ 5 آخرين إثر حريق مخزن خردة بكرداسة -
وفد ألماني يزورالمعالم الأثرية بجنوب المنيا.. صور -
بالصور.. حملة أمنية لإغلاق المحلات المخالفة ببنها -
محافظ كفر الشيخ ينفى منع النواب والصحفيين من دخول مكتبه بالهواتف المحمولة -
8 الصبح - لقاء مع مصممة الأزياء ريهام سيف حول أزياء الصيف والألوان والتطريز -
السادات عن زيارة السيسي لواشنطن: نهاية واضحة لنظرية المؤامرة الأمريكية -
فيديو| عبدالغفار: أطالب باستراتيجة أمنية عربية لمحاربة الإرهاب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

حظك اليوم لبرج الجدى الخميس 2015/9/17

Google+ Print
حظك اليوم لبرج الجدى الخميس 2015/9/17 حظك اليوم لبرج الجدى الخميس 2015/9/17

لبرج الجدى:


>عاطفيًا: قد تشعر مولود برج الجدى بحالة من الحنين إلى الماضى وربما ترى البعض يعود إلى الوراء، وترى أن مزاجك العام يميل إلى الرومانسية، حاول أن تتماشى مع هذا المسار.
>مهنيًا: ربما تبدأ اليوم فى العمل على أحد المشروعات الفنية والإبداعية، ويشاركك أحد الأصدقاء المفضلين لديك فى هذا العمل لتحصلا معًا على الأرباح الكثيرة.
>صحيًا: قم مولود برج الجدى بحزم أمتعتك واذهب فى رحلة ترفيهية بعيدًا عن أجواء العمل والضغوط التى يسببها، حتى تتمكن من الحفاظ على حالتك الصحية من التدهور.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج الجدى اليوم


>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الجدى اليوم تلقى دعوة للمشاركة فى بعض الأنشطة الجماعية التى كنت تبحث عنها للمشاركة فيها خلال الفترة الماضية.
>علاقتك بالآخرين سوف تتحسن وتكون على ما يرام حيث تشعر بالألفة والود والحب من قبل الجميع، كما يجب أن تخطط هذا المساء للقاء الحبيب فى سهرة رومانسية تساعدك على تحسين العلاقة بينك وبينه.
>وأخيرًا احذر مولود برج الجدى التحامل على نفسك حتى لا تتدهور حالتك الصحية.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى