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حظك اليوم لبرج الدلو الخميس 2015/9/17

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حظك اليوم لبرج الدلو الخميس 2015/9/17 حظك اليوم لبرج الدلو الخميس 2015/9/17

لبرج الدلو:


>عاطفيًا: تساعد ظروف اليوم التى تمر بها مولود على التجانس والانسجام مع الحبيب، وإذا كانت العلاقة بينكما مستقرة فقد تحصل على المزيد من الاستقرار.
>مهنيًا: أنت شخص كفء ويحالفك الحظ فى مجال العمل فلا تقلق، قد تتمكن اليوم من الوصول إلى اتفاق بشأن بعض الأعمال الجديدة التى كنت تنتظرها.
>صحيًا: لا تدع أصحاب النفوس الصغيرة يثيرون غضبك، فالعصبية التى تنتج عن هؤلاء تساهم فى تدهور حالتك الصحية، احرص على الهدوء حتى تسير الأمور بشكل جيد.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج الدلو اليوم


>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الدلو اليوم أنك قد تتعرض لمشاجرة بينك وبين أحد الأصدقاء قد تجعلك تتنازل عن بعض القرارات بشكل مفاجئ، ليس من السهل أن تتحدث إلى هذا الصديق بصراحة مطلقة ولكن قوة الشخصية التى تتحلى بها تساعدك على المحاولة.
>أمانتك هى سر النجاح والتقدم لك مولود برج الدلو، فحاول أن تستمر على هذه الوتيرة فى العمل حتى تكتسب ثقة واحترام الآخرين وتواصل تقدمك.

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مصر 365

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