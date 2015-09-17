حظك اليوم لبرج العقرب الخميس 2015/9/17

حظك اليوم لبرج العقرب:
>عاطفيًا: تبدو الأجواء ممتازة اليوم لك مولود برج العقرب وتشعر بالارتياح والطمأنينة والهدوء بعد العاصفة التى هبت بينك وبين الحبيب، يرجع الهدوء إلى الحكمة التى تتحلى بها بالإضافة إلى توصلك لحل المشكلات.
>مهنيًا: قد تثير أحد الزملاء اليوم أمرًا فى مجال العمل يجعلك تستشيط غضبًا، حاول أن تلفت أنظار الزملاء إلى أن هذا الأمر هو مصدر الإزعاج لمشاركتك استعادة الاستقرار والهدوء.
>صحيًا: لا تنس القيام بالواجبات الرياضية فى أى مكان تجلس به، اذا كنت فى العمل أو فى النادى أو المنزل حاول أن تمارس بعض الأنشطة التى تساعدك على البقاء نشيطًا.
توقعات علماء الفلك لمواليد برج العقرب اليوم
>ينصح علماء الفلك مواليد برج العقرب اليوم ألا تخشى مواجهة بعض الأشخاص السخفاء حتى لا تتأثر انتقالاتك اليوم، إن الخوف من الالتقاء بهم قد يتسبب فى إعاقة حركتك اليوم.
>ابدأ مولود برج العقرب الآن فى التفكير فى المشروعات الخاصة بك والتى تؤجلها إلى أجل غير مسمى دون مبرر، إذا كنت تتحلى بالشجاعة أقدم على مواجهة الصعوبات حتى تتمكن من إنهاء تلك المشروعات وتحقيق المكاسب المنتظرة.