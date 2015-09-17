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حظك اليوم لبرج القوس الخميس 2015/9/17

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حظك اليوم لبرج القوس الخميس 2015/9/17 حظك اليوم لبرج القوس الخميس 2015/9/17

لبرج القوس:


>عاطفيًا: تشعر اليوم مولود برج القوس بمشاعر عاطفية قوية تجاه الشريك وتبدأ بالتفكير بالحياة المستقبلية حيث الحمل والولادة وتبحث عن الطرق المختلفة للاهتمام بالحبيب.
>مهنيًا: قد تتمكن اليوم من القيام ببعض الاتصالات التى تساعدك على إنجاز المهام بشكل جيد، وتبدو اليوم متحمسًا وتسرع الخطى تجاه إتمام إحدى الصفقات المهمة.
>صحيًا: حاول مولود برج القوس اليوم أن تكون معتدلاً فى تناول وجباتك وأن تحرص على تناول الطعام الصحى، واحذر من الأطعمة الجاهزة التى تسبب لك المشكلات المعوية.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج القوس اليوم


>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج القوس اليوم ترى نفسك دائمًا انك شخص عملى ومثقف وتتحلى بالحكمة والمعرفة، ولكنك شخص غامض فى حين أن لديك سرعة البديهة التى تساعدك على الاقتراب من الأشخاص ومعرفة حقيقة المشاعر التى تكمن داخلهم.
>تتمتع مولود برج القوس بالحس الفنى والإبداعي، لذلك لا تندهش عندما تتمكن من رسم لوحة فنية جميلة.
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مصر 365

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