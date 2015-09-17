حظك اليوم لبرج الحوت الخميس 2015/9/17

حظك اليوم لبرج الحوت:
>عاطفيًا: توقف مولود برج الحوت اليوم بعض العقبات فى طريق إصلاح الأمور بينك وبين الحبيب، حاول التأقلم مع العلاقة والعمل على التخلص من تلك العقبات شيئا فشيئا.
>مهنيًا: قد تساعدك الاتصالات التى قمت بها من أجل المهام المتعلقة بعملك على تحقيق النتائج المرضية، ويساعدك هذا الأمر على الشعور بالسعادة، فأنت تحصد ثمار ما زرعته.
>صحيًا: قد يساعدك مولود برج الحوت جو الفرح الذى أنشأه أحد أفراد العائلة فى المنزل فى التغلب على التشنجات التى تعانى منها، ما يساعدك على الحفاظ على تحسن حالتك الصحية.
توقعات علماء الفلك لمواليد برج الحوت اليوم
>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الحوت اليوم بأن العمل مسلٍ وممتع حيث تشعر بالحالة المزاجية الجيدة، وقد تقوم ببعض الأمور اليوم تساعدك على تحسين مستوى أدائك للمهام اليومية وهذا الأمر يدفعك إلى الوصول إلى منصب مهم فى المجال المهنى.
>اليوم مناسب مولود برج الحوت للبدء فى إنجاز المهام التى تتعلق بالمال والبورصة حيث تحتاج إلى التركيز، وعلى الصعيد العاطفى. تدخل الغير فى شئونك وأحوالك مع الشريك قد يعود على العلاقة بينكما بالسلب فحاول منع ذلك الأمر واجعل حل الخلافات بينكما بالتشاور معًا.