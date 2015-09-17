حظك اليوم لبرج الميزان الخميس 2015/9/17

حظك اليوم لبرج الميزان:

>عاطفيًا: يشير هذا اليوم إلى علاقة عاطفية جديدة تتمكن من السيطرة عليك مولود برج الميزان، وتتسبب فى المشكلات الكثيرة بينك وبين الشريك، وتولد النفور بينكما.

مهنيًا: احذر اليوم من المكائد التى يخطط بعض الأعداء لإيقاعك بها، واحرص على بذل المجهود اللازم لتنفيذ الخطط والأفكار التى تضعها لمستقبلك المهنى.

صحيًا: تتمتع اليوم بالحيوية والنشاط والروح الحماسية الشديدة التى تساعدك على التخلص من الضغوط، والشعور بالراحة النفسية التى تمنع عنك الأمراض.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج الميزان

>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الميزان اليوم أن الحالة المادية سوف تتحسن ويزداد دخلك المادى اليوم بشكل غير متوقع، وهذا الأمر يعد تطورًا هائلاً فى حياتك الشخصية.

يجب عليك مولود برج الميزان الحذر توقيع العقود اللازمة للمشروعات الجديدة قبل أن تقرأ كل كلمة فى العقد وتتأكد من سلامة الشروط وعدم الزامك بأى شىء، تشعر اليوم بحالة من الهدوء حيث تسير الأمور على ما يرام وتبدو أقل تعقيدًا.