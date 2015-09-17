حظك اليوم لبرج الأسد الخميس 2015/9/17

حظك اليوم لبرج الأسد:

توقعات علماء الفلك لمواليد برج الأسد اليوم

>عاطفيًا: تحتاج اليوم مولود برج الأسد إلى الاهتمام بالشريك واستخدام المرونة فى التعامل معه بعيدًا عن الأجواء الاستفزازية، فهو لا يستحق منك إلا الخير والاهتمام.>مهنيًا: قد تعانى اليوم من توتر الأجواء فى مجال العمل، لا تغضب فقد تحميك تلك الأجواء من التعرض لنظرات الحسد التى يرميك بها بعض الزملاء الحاقدين على إنجازاتك.>صحيًا: حاول مولود برج الأسد أن تحافظ على اعتدال الأجواء فى الأماكن التى تجلس بها حتى لا تصاب بالأمراض التى تنتج عن تقلبات الحرارة.>ينصح علماء الفلك لمواليد برج الأسد أنه عليك أن تتوخى الحذر اليوم من الفوضى التى قد تحدث اليوم فى منزلك، وحاول الحرص على التعامل بشىء من الهدوء والحكمة مع المواقف التى تتعرض لها اليوم.>وقد تحتاج مولود برج الأسد إلى صيانة بعض الأجهزة المنزلية أو أن بعضها فى حاجة إلى التغيير نهائيًا، ويجب أن تثق فى نفسك وفى قدراتك وأن تكون متفائلاً حتى لا تصاب بالملل.