حظك اليوم للأبراج الفلكية الخميس 2015/9/17

حظك اليوم لبرج الأسد:

>عاطفيًا: تحتاج اليوم مولود برج الأسد إلى الاهتمام بالشريك واستخدام المرونة فى التعامل معه بعيدًا عن الأجواء الاستفزازية، فهو لا يستحق منك إلا الخير والاهتمام.

مهنيًا: قد تعانى اليوم من توتر الأجواء فى مجال العمل، لا تغضب فقد تحميك تلك الأجواء من التعرض لنظرات الحسد التى يرميك بها بعض الزملاء الحاقدين على إنجازاتك.

صحيًا: حاول مولود برج الأسد أن تحافظ على اعتدال الأجواء فى الأماكن التى تجلس بها حتى لا تصاب بالأمراض التى تنتج عن تقلبات الحرارة.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج الأسد اليوم

حظك اليوم لبرج الثور:

>ينصح علماء الفلك لمواليد برج الأسد أنه عليك أن تتوخى الحذر اليوم من الفوضى التى قد تحدث اليوم فى منزلك، وحاول الحرص على التعامل بشىء من الهدوء والحكمة مع المواقف التى تتعرض لها اليوم.>وقد تحتاج مولود برج الأسد إلى صيانة بعض الأجهزة المنزلية أو أن بعضها فى حاجة إلى التغيير نهائيًا، ويجب أن تثق فى نفسك وفى قدراتك وأن تكون متفائلاً حتى لا تصاب بالملل.>عاطفيًا: تدخل مولود برج الثور اليوم مرحلة جديدة فى الحياة العاطفية تساعدك على تحقيق الأهداف التى كنت تسعى إليها فى الفترة الماضية وتتمنى تحقيقها.

مهنيًا: تواجه اليوم بعض الأحداث والأمور الجديدة فى مجال العمل وتلقى الدعم من أصحاب العمل لما تقدمه من خطط وأفكار جديدة لهم تفيد الصالح العام للشركة.

صحيًا: قد تتعرض اليوم لبعض الصعوبات التى تواجه حالتك الصحية وربما تعانى من بعض المشكلات فى منطقة الصدر، حاول التخلص من عادة التدخين السيئة حتى لا تتفاقم الأمور.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج الثور اليوم

>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الثور اليوم أنك قد تفكر فى الانتقال من المكان الذى تعيش فيه خلال الفترة المقبلة، ولكنك تتعرض اليوم لبعض الأحداث التى تجعلك تغير رأيك.

ربما يأتى أحد الأشخاص المفضلين لديك ليعيش فى نفس المكان وأنت ترب فى العيش بجواره بالتفكير الجيد قبل البدء فى اتخاذ القرارات الخاصة بحياتك الشخصية، لتتأكد أن هذه هى رغبتك الحقيقية.

حظك اليوم لبرج الجدى:

>عاطفيًا: قد تشعر مولود برج الجدى بحالة من الحنين إلى الماضى وربما ترى البعض يعود إلى الوراء، وترى أن مزاجك العام يميل إلى الرومانسية، حاول أن تتماشى مع هذا المسار.

مهنيًا: ربما تبدأ اليوم فى العمل على أحد المشروعات الفنية والإبداعية، ويشاركك أحد الأصدقاء المفضلين لديك فى هذا العمل لتحصلا معًا على الأرباح الكثيرة.

صحيًا: قم مولود برج الجدى بحزم أمتعتك واذهب فى رحلة ترفيهية بعيدًا عن أجواء العمل والضغوط التى يسببها، حتى تتمكن من الحفاظ على حالتك الصحية من التدهور.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج الجدى اليوم

>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الجدى اليوم تلقى دعوة للمشاركة فى بعض الأنشطة الجماعية التى كنت تبحث عنها للمشاركة فيها خلال الفترة الماضية.

علاقتك بالآخرين سوف تتحسن وتكون على ما يرام حيث تشعر بالألفة والود والحب من قبل الجميع، كما يجب أن تخطط هذا المساء للقاء الحبيب فى سهرة رومانسية تساعدك على تحسين العلاقة بينك وبينه.

>وأخيرًا احذر مولود برج الجدى التحامل على نفسك حتى لا تتدهور حالتك الصحية.

حظك اليوم لبرج الجوزاء:

>عاطفيًا: تعيش مولود برج الجوزاء حالة واضحة من الحب الصارخ نتيجة مصارحة الحبيب لك بمشاعره الرقيقة تجاهك، استغل تلك الظروف لتحسين العلاقة بينكما فأنت شخص محبوب جدًا.

مهنيًا: تتلقى اليوم بعض الاتصالات التى تدعمك وتساعدك فى مجال العمل، حاول استغلال تلك الفرص لفتح صفحة جديدة مع من حولك من الزملاء.

صحيًا: لا تتعجب برج الجوزاء من الآلام التى تصيبك فى الرأس والمعدة والتى تشعر بها دائمًا، فهى نتيجة طبيعية للجو الذى تعيش فيه وتفرضه على نفسك.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج الجوزاء اليوم:

>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الجوزاء اليوم الشعور بالسعادة البالغة وتنتابك حالة شديدة من الفرح نتيجة تحسن وضعك المالى، هذا الأمر الذى سيساعدك على إنجاز الكثير من الأمور الشخصية التى كنت تسعى إليها ولم تأت الفرصة.

من الممكن مولود برج الجوزاء أن تكتشف أن لديك موهبة جديدة تساعدك على إدارة تلك الأموال بشكل جيد، وتشير أيضًا إلى أن التفاؤل والحماس يدفعانك إلى تحقيق أحلامك فى أقرب وقت ممكن.

حظك اليوم لبرج الحمل:

>عاطفيًا: تزول الخلافات التى حدثت بينك مولود برج الحمل وبين الحبيب وتهدأ الأجواء، ما يساعدك على الشعور براحة البال وإعادة الأمور إلى نصابها.

مهنيًا: تحصل اليوم على الفرصة الذهبية فى مجال العمل فلا داعى إلى العجلة واحرص على التأنى فى استغلال تلك الفرصة حتى تتمكن من تحقيق الأرباح.

صحيًا: حاول مولود برج الحمل أن تحصل على الراحة والاسترخاء حتى تتمكن من الحفاظ على حالتك الصحية، واستكمال أداء المهام بشكل جيد على مدار اليوم.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج الحمل اليوم

حظك اليوم لبرج الحوت:

>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الحمل اليوم أنك قد تقضى بعض الوقت اليوم مع أحد الأشخاص كنت تتودد إليه منذ فترة، وتقول إن التطورات التى طرأت على حياتك فى الفترة الأخيرة تقربك أكثر من مجموعة الأصدقاء القدامى، بل تمكنك أيضًا من الخوض فى صداقات جديدة مع بعض الأشخاص الذين تقابلهم فى حياتك اليومية. تعرض الأفكار المستقبلية التى تفكر فيها لخطط العمل الجديد على أحد الأصدقاء الذين تثق بهم حتى يمنحك رأيه ويكسبك الثقة فى الخوض بهذا العمل وتحقيق الإنجازات.>عاطفيًا: توقف مولود برج الحوت اليوم بعض العقبات فى طريق إصلاح الأمور بينك وبين الحبيب، حاول التأقلم مع العلاقة والعمل على التخلص من تلك العقبات شيئا فشيئا.

مهنيًا: قد تساعدك الاتصالات التى قمت بها من أجل المهام المتعلقة بعملك على تحقيق النتائج المرضية، ويساعدك هذا الأمر على الشعور بالسعادة، فأنت تحصد ثمار ما زرعته.

صحيًا: قد يساعدك مولود برج الحوت جو الفرح الذى أنشأه أحد أفراد العائلة فى المنزل فى التغلب على التشنجات التى تعانى منها، ما يساعدك على الحفاظ على تحسن حالتك الصحية.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج الحوت اليوم

>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الحوت اليوم بأن العمل مسلٍ وممتع حيث تشعر بالحالة المزاجية الجيدة، وقد تقوم ببعض الأمور اليوم تساعدك على تحسين مستوى أدائك للمهام اليومية وهذا الأمر يدفعك إلى الوصول إلى منصب مهم فى المجال المهنى.

اليوم مناسب مولود برج الحوت للبدء فى إنجاز المهام التى تتعلق بالمال والبورصة حيث تحتاج إلى التركيز، وعلى الصعيد العاطفى. تدخل الغير فى شئونك وأحوالك مع الشريك قد يعود على العلاقة بينكما بالسلب فحاول منع ذلك الأمر واجعل حل الخلافات بينكما بالتشاور معًا.

حظك اليوم لبرج الدلو:

>عاطفيًا: تساعد ظروف اليوم التى تمر بها مولود برج الدلو على التجانس والانسجام مع الحبيب، وإذا كانت العلاقة بينكما مستقرة فقد تحصل على المزيد من الاستقرار.

مهنيًا: أنت شخص كفء ويحالفك الحظ فى مجال العمل فلا تقلق، قد تتمكن اليوم من الوصول إلى اتفاق بشأن بعض الأعمال الجديدة التى كنت تنتظرها.

صحيًا: لا تدع أصحاب النفوس الصغيرة يثيرون غضبك، فالعصبية التى تنتج عن هؤلاء تساهم فى تدهور حالتك الصحية، احرص على الهدوء حتى تسير الأمور بشكل جيد.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج الدلو اليوم

>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الدلو اليوم أنك قد تتعرض لمشاجرة بينك وبين أحد الأصدقاء قد تجعلك تتنازل عن بعض القرارات بشكل مفاجئ، ليس من السهل أن تتحدث إلى هذا الصديق بصراحة مطلقة ولكن قوة الشخصية التى تتحلى بها تساعدك على المحاولة.

أمانتك هى سر النجاح والتقدم لك مولود برج الدلو، فحاول أن تستمر على هذه الوتيرة فى العمل حتى تكتسب ثقة واحترام الآخرين وتواصل تقدمك.

حظك اليوم لبرج السرطان:

>عاطفيًا: تساعدك الظروف اليوم مولود برج السرطان على لم شمل العائلة مرة أخرى وتقريب المسافة بينك وبين الحبيب لتقضى معه أجمل الأوقات المفعمة بالحب والرومانسية.

مهنيًا: تشعر اليوم بالهدوء التام وترى تجمع الأصدقاء حولك ما يساعدك على فتح صفحة جديدة من العلاقات الراقية مع من حولك، وتسهل عليك البدء فى المشروعات الجديدة.

صحيًا: حاول مولود برج السرطان اليوم أن تتجنب السير فى الهواء الطلق حتى لا تتفاقم حالتك المرضية وتكون أكثر عرضة للبرد حيث تعانى من الحساسية المفرطة.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج السرطان اليوم

> يتوقع علماء الفلك لمولود برج السرطان اليوم القرار بعدم الخروج وتفضيل الجلوس فى المنزل، وتبدأ فى استعادة ذكريات وأحداث الماضى الجميلة.

وعلى صعيد العمل تشعر بالتفاؤل والحيوية والحماس ما يجعلك تستغل الوقت للتخطيط لمستقبلك المهنى، وتشير إلى أن هذا الأمر يساعدك على تحقيق أهدافك بسرعة وبشكل جيد، وتخبرك ماجى أنه لا بأس من التحدث مع صديق يشاركك نفس الاهتمامات.

حظك اليوم لبرج العذراء:

>عاطفيًا: قد تعانى اليوم مولود برج العذراء من الحالة النفسية السيئة التى تدفعك إلى الانكماش والتراجع، وتبدأ فى البحث عن العلاقة العاطفية التى تساعدك على الاستقرار.

مهنيًا: تطرأ اليوم بعض الأحداث التى تؤثر سلبيًا على معنوياتك، ولكن لن يتسبب ذلك فى أى أضرار، بادر بالبحث عن الحلول المناسبة لتلك المشكلات العابرة.

صحيًا: أنت اليوم فى حاجة إلى الراحة التامة حيث تساعد على استعادة الطاقة والنشاط اللازمين لإتمام أعمالك بشكل جيد.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج العذراء اليوم

>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج العذراء اليوم أن هناك مجموعة من الأصدقاء يتجاهلونك تمامًا فلا تجعل هذا الأمر يؤثر على أعصابك، إلا أنك تحاول أن تفى بكل الالتزامات.

يجب عليك مولود برج العذراء أن تكمل اليوم المشروعات طويلة الأجل التى أجلتها منذ الأسبوع الماضى حتى تتمكن من تحقيق الأرباح والتقدم نحو الأهداف، ولكنها تحذرك من التحامل على نفسك حتى لا تصاب بالإرهاق، فعليك أن تخصص بعض الوقت من أجل الحصول على الراحة.

حظك اليوم لبرج العقرب:

>عاطفيًا: تبدو الأجواء ممتازة اليوم لك مولود برج العقرب وتشعر بالارتياح والطمأنينة والهدوء بعد العاصفة التى هبت بينك وبين الحبيب، يرجع الهدوء إلى الحكمة التى تتحلى بها بالإضافة إلى توصلك لحل المشكلات.

مهنيًا: قد تثير أحد الزملاء اليوم أمرًا فى مجال العمل يجعلك تستشيط غضبًا، حاول أن تلفت أنظار الزملاء إلى أن هذا الأمر هو مصدر الإزعاج لمشاركتك استعادة الاستقرار والهدوء.

صحيًا: لا تنس القيام بالواجبات الرياضية فى أى مكان تجلس به، اذا كنت فى العمل أو فى النادى أو المنزل حاول أن تمارس بعض الأنشطة التى تساعدك على البقاء نشيطًا.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج العقرب اليوم

>ينصح علماء الفلك مواليد برج العقرب اليوم ألا تخشى مواجهة بعض الأشخاص السخفاء حتى لا تتأثر انتقالاتك اليوم، إن الخوف من الالتقاء بهم قد يتسبب فى إعاقة حركتك اليوم.

ابدأ مولود برج العقرب الآن فى التفكير فى المشروعات الخاصة بك والتى تؤجلها إلى أجل غير مسمى دون مبرر، إذا كنت تتحلى بالشجاعة أقدم على مواجهة الصعوبات حتى تتمكن من إنهاء تلك المشروعات وتحقيق المكاسب المنتظرة.

حظك اليوم لبرج القوس:

>عاطفيًا: تشعر اليوم مولود برج القوس بمشاعر عاطفية قوية تجاه الشريك وتبدأ بالتفكير بالحياة المستقبلية حيث الحمل والولادة وتبحث عن الطرق المختلفة للاهتمام بالحبيب.

مهنيًا: قد تتمكن اليوم من القيام ببعض الاتصالات التى تساعدك على إنجاز المهام بشكل جيد، وتبدو اليوم متحمسًا وتسرع الخطى تجاه إتمام إحدى الصفقات المهمة.

صحيًا: حاول مولود برج القوس اليوم أن تكون معتدلاً فى تناول وجباتك وأن تحرص على تناول الطعام الصحى، واحذر من الأطعمة الجاهزة التى تسبب لك المشكلات المعوية.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج القوس اليوم

>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج القوس اليوم ترى نفسك دائمًا انك شخص عملى ومثقف وتتحلى بالحكمة والمعرفة، ولكنك شخص غامض فى حين أن لديك سرعة البديهة التى تساعدك على الاقتراب من الأشخاص ومعرفة حقيقة المشاعر التى تكمن داخلهم.

تتمتع مولود برج القوس بالحس الفنى والإبداعي، لذلك لا تندهش عندما تتمكن من رسم لوحة فنية جميلة.

حظك اليوم لبرج الميزان:

>عاطفيًا: يشير هذا اليوم إلى علاقة عاطفية جديدة تتمكن من السيطرة عليك مولود برج الميزان، وتتسبب فى المشكلات الكثيرة بينك وبين الشريك، وتولد النفور بينكما.

مهنيًا: احذر اليوم من المكائد التى يخطط بعض الأعداء لإيقاعك بها، واحرص على بذل المجهود اللازم لتنفيذ الخطط والأفكار التى تضعها لمستقبلك المهنى.

صحيًا: تتمتع اليوم بالحيوية والنشاط والروح الحماسية الشديدة التى تساعدك على التخلص من الضغوط، والشعور بالراحة النفسية التى تمنع عنك الأمراض.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج الميزان

>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الميزان اليوم أن الحالة المادية سوف تتحسن ويزداد دخلك المادى اليوم بشكل غير متوقع، وهذا الأمر يعد تطورًا هائلاً فى حياتك الشخصية.

يجب عليك مولود برج الميزان الحذر توقيع العقود اللازمة للمشروعات الجديدة قبل أن تقرأ كل كلمة فى العقد وتتأكد من سلامة الشروط وعدم الزامك بأى شىء، تشعر اليوم بحالة من الهدوء حيث تسير الأمور على ما يرام وتبدو أقل تعقيدًا.

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