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تفجير قنبلة بدائية الصنع خلف قسم ثان أسيوط‎

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تفجير قنبلة بدائية الصنع خلف قسم ثان أسيوط‎ تفجير قنبلة بدائية الصنع خلف قسم ثان أسيوط‎

مديرية أمن أسيوط

تمكنت قوات الحماية المدنية في أسيوط، مساء اليوم الأربعاء، من تفكيك قنبلة بدائية الصنع في محيط قسم ثان أسيوط.

وتلقى مدير أمن أسيوط، اللواء عبد الباسط دنقل، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بوجود جسم غريب يشتبه في أنه قنبلة.

وانتقل مدير الأمن وقيادات المديرية، على الفور، يرافقهم فريق إدارة المفرقعات والحماية المدنية والإسعاف إلى مكان الحادث، وتم فرض كردون أمني حول المكان، والتعامل مع القنبلة، وتفجيرها بواسطة مدفع المياه، دون خسائر في الأرواح أو الممتلكات، وتم تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

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