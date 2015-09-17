إحباط محاولة تهريب حشيش لمتهم داخل السجن في أسوان

تلقى مدير أمن أسوان، اللواء عمر ناصر، اليوم الأربعاء، إخطارًا من مدير المباحث، العميد خالد إبراهيم، يفيد بضبط “أسامة. ا. أ”، 44 سنة، سائق، ومقيم عزبة الواحي دائرة مركز كوم، وبحوزته 3 قطع من مخدر الحشيش، وزنت نحو 12 جم، داخل كمية من المأكولات، وذلك أثناء زيارته المتهم “عبد الرحيم.ح.م”، المحبوس احتياطيا على ذمة قضية قتل عمد بسجن مركز دراو.

> وبمواجهته أقر بارتكابه للواقعة، وتحرر المحضر رقم 1599 إداري مركز دراو، وجار العرض على النيابة للتحقيق.