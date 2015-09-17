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بوتين والملك سلمان يناقشان هاتفيا قضايا التسوية الفلسطينية الإسرائيلية

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بوتين والملك سلمان يناقشان هاتفيا قضايا التسوية الفلسطينية الإسرائيلية بوتين والملك سلمان يناقشان هاتفيا قضايا التسوية الفلسطينية الإسرائيلية
ناقش الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، مع العاهل السعودى سلمان بن عبد العزيز آل سعود، فى مكالمة هاتفية بمبادرة من الجانب السعودي، قضايا التسوية الفلسطينية- الإسرائيلية.

وجاء فى بيان المكتب الصحفى للكرملين اليوم الاربعاء: "جرى مناقشة قضايا التسوية الفلسطينية - الإسرائيلية، على ضوء الاشتباكات بين الفلسطينيين وقوات الأمن الإسرائيلية فى حرم المسجد الأقصى والحرم القدسى الشريف، بحسب وكالة سبوتنيك الروسية.

وأعرب الجانبان عن رغبة مشتركة فى تعزيز التعاون الروسى السعودى فى المجالات ذات الأولوية ".

يذكر ان العلاقات بين وروسيا قد شهدت تحسنا مؤخرا. فقد قام ولى ولى العهد السعودى وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان، بزيارة لروسيا فى شهر يونيو الماضى والتقى الرئيس فلاديمير بوتين.

ووقعت الدولتان 6 اتفاقيات استراتيجية، على رأسها اتفاقية تعاون فى مجال الاستخدام السلمى للطاقة النووية، وتفعيل اللجنة المشتركة للتعاون العسكرى والتعاون فى مجال الفضاء، إضافة إلى اتفاقيات تعاون فى مجال الإسكان والطاقة والفرص الاستثمارية.
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