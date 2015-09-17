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طوارئ بقطاعات الكهرباء والمياه والصرف الصحي خلال إجازة العيد بالسويس‎

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طوارئ بقطاعات الكهرباء والمياه والصرف الصحي خلال إجازة العيد بالسويس‎ طوارئ بقطاعات الكهرباء والمياه والصرف الصحي خلال إجازة العيد بالسويس‎

اللواء السروري – محافظ السويس

أعلن محافظ السويس، اللواء العربي السروي، عن رفع درجة الاستعداد بقطاعات الصرف الصحي بالاحياء مؤكدًا علي سرعة تجهيز المعدات والسيارات اللازمة لشفط المياه خلال إجازة العيد والتدخل السريع في حالة حدوث اي طوارئ.

وحذر المحافظ من عدم التواجد للاسماء التي جرى تحديدها بالورديات بهذه القطاعات الحيوية أثناء العيد بتحويلهم للشئون القانونية للتحقيق. وأكد المحافظ على جميع القيادات التنفيذية ورؤساء الأحياء ومديري المديريات ومسئولي المرافق العامة منع اغلاق التليفونات المحمولة أثناء إجازة العيد مشيرًا إلى أنه سيحاسب من سيخالف ذلك.

وقال المحافظ، على رؤساء الاحياء ومدير عام الكهرباء الاستعداد وتجهيز فرق الطوارئ بكل حي للتدخل السريع لمواجهة أي أعطال أوانقطاع في التيار الكهربائي أثناء اجازة عيد الاضحى المبارك.

من جانبه اكد المهندس سعد صالح نائب رئيس اشغال بورتوفيق بان الإدارة مستعدة تمامًا خلال العيد حيث جرى تجهيز فرق طوارئ طوال الـ24 ساعة بالاحياء الخمسة بالتنسيق التام مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالسويس.

وطالب المحافظ من رؤساء الأحياء بتفعيل دور اللجان الفرعية لجلود الأضاحى بجميع الأحياء، حيث جري عمل بروتوكول مع وزارة الأوقاف لتسلميها جلود الاضاحي على أن يخصص عائد دخلها لعلاج مرضى فيرس سي وناشد المحافظ المواطنين التبرع بالجلود والمساهمة في هذا العمل الخيّر .

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي برئاسة اللواء العربي السروي محافظ السويس وبحضور المهندس محمد مرسي السكرتير العام ونشأت البارودي السكرتير العام المساعد وأعضاء المجلس التنفيذي .

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