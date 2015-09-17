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مؤتمر مبروك - عن الأهلي الذي يشبه ريال مدريد وبرشلونة.. والناس لن تقبل الخسارة بأداء جيد

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مؤتمر مبروك - عن الأهلي الذي يشبه ريال مدريد وبرشلونة.. والناس لن تقبل الخسارة بأداء جيد مؤتمر مبروك - عن الأهلي الذي يشبه ريال مدريد وبرشلونة.. والناس لن تقبل الخسارة بأداء جيد

شبه فتحي مبروك المدير الفني للأهلي أداء فريقه بريال مدريد وبرشلونة عملاقي إسبانيا، عقب الفوز على بتروجيت 3-1 في نصف نهائي كأس .

وحول الأهلي تأخره بهدف، إلى فوز بثلاثة أهداف.

وقال مبروك في المؤتمر الصحفي: "الفوز يهمني أكثر من الأداء. فلو خسرت لن يقبل الناس النتيجة حتى لو كان الأداء جيدا".

وتابع "الأهلي يشبه ريال مدريد وبرشلونة، ففي أوقات كثيرة تجد الأداء غير مقنع من هذه الفرق ولكن في النهاية الهدف واضح وهو الفوز".

واستدرك مضيفا "لم نتعامل بشكل جيد مع ضغط بتروجيت في بداية المباراة، ولكن العبرة بالنهاية. تفوقنا وبفارق في الأهداف وفي الأداء".

وواصل متما "هذا راجع لخبرات لاعبي الأهلي، كما أن بتروجيت يبدأ موسمه بهذه المباراة وتحت قيادة مدربه الجديد أحمد حسن".

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