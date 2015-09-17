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المحمدي مازحا عن هدف فلورينزي: عندما سجلت في بنين لم أصدق نفسي أيضا

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المحمدي مازحا عن هدف فلورينزي: عندما سجلت في بنين لم أصدق نفسي أيضا المحمدي مازحا عن هدف فلورينزي: عندما سجلت في بنين لم أصدق نفسي أيضا

حل محمد صلاح جناح روما في المركز الأول بين لاعبي فريقه بقائمة الأكثر ركضا في مباراة برشلونة بدوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء.

وحل برشلونة حامل اللقب ضيفا على روما في افتتاح مبارياتهما بدوري الأبطال والتي شارك فيها محمد صلاح كاملة.

صلاح اعتمد على سرعته وأزعج دفاع برشلونة في أكثر من مناسبة لكنه لم يصل لمرمى أندريه تير شتيجن.

وقطع لاعب تشيلسي المعار أكثر من 10 كيلو متر في المباراة التي حقق فيها الذئاب تعادلا إيجابيا بطعم الفوز أمام برشلونة حامل اللقب.

وجاء صلاح كأكثر لاعبي روما ركضا بـ10420 متر، أقل بنحو 500 متر من سيرجي روبيرتو لاعب برشلونة الذي ركض 10970 متر كأكثر لاعبي اللقاء ركضا.

صلاح سجل مشاركته الأولى الكاملة في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم أمام البلوجرانا يوم الأربعاء.

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