استشهاد لواء بالأمن المركزي إثر إطلاق النار عليه في العريش

قضى لواء بقطاع الأمن المركزي نحبه، شهيدا برصاص الغدر بدائرة قسم ثان العريش مساء اليوم الأربعاء الموافق 16 سبتمبر الجاري.

وصرح مسئول مركز الإعلام الأمني، بوزارة الداخلية، أنه مساء اليوم الأربعاء، استشهد اللواء خالد كمال عثمان من قوة قطاع الأمن المركزى أثناء مروره لتفقد الخدمات والتمركزات الأمنية بالمدينة، إثر قيام مجهولون يستقلون سيارة بيضاء اللون بإطلاق الأعيرة النارية إتجاه أحد التمركزات الأمنية بميدان النصر دائرة قسم شرطة ثان العريش التى كان يتفقدها، مما أسفر عنه إصابة اللواء خالد عثمان بطلق ناري إستشهد على آثره.

وقامت القوات بالتصدي لهم وبادلتهم الأعيرة النارية مما دفع الجناة للهرب، هذا وقد جرى فرض طوق أمني بمنطقة الحادث وجاري تمشيطها لضبط مرتكبي الواقعة والأسلحة والسيارة المستخدمة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.