رفع درجة الاستعداد القصوى بالإسماعيلية فى المديريات قبل عيد الأضحى

أكد اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية على رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المديريات الخدمية بالمحافظة والوحدات المحلية بمختلف مستوياتها وتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ومنافذ بيع اللحوم والأغذية ومراقبة الاسعار لضبط حركة السوق ومحاربة الاستغلال والغش التجارى مع التأكيد على وقف الإجازات للمسئولين، طوال فترة العيد وتفعيل دور غرفة العمليات الرئيسة بالمحافظة والتأكيد على الالتزام بالنوبتجيات والخدمات خلال تلك الفترة وفرض حالة الطوارئ بجميع المؤسسات والهيئات التابعة للمحافظة.

جاء ذلك خلال رئاسة محافظ الاسماعيلية لجلسة اجتماع المتابعة الاسبوعى الدورى للمجلس التنفيذى للمحافظة والتى عقدها محافظ الاسماعيلية بحضور المهندس أبو السعود جهلان السكرتير العام للمحافظة، وتم خلال اللقاء مناقشة ما تم تنفيذه من اجراءات واستعدادات لاستقبال عيد الاضحى المبارك وبدء العام الدراسى الجديد.

وخلال الاجتماع تم التأكيد على استمرار تنفيذ الحملات المكثفة للنظافة العامة ورفع وازالة القمامة والمخلفات اولا بأول علاوة على رفع وازالة كافة الاشغالات والتعديات.

وطالب المحافظ بتكثيف التواجد المرورى بجميع المحاور والطرق الرئيسية ومداخل ومخارج المحافظة لتيسير الحركة المرورية خلال تلك الفترة، ومراجعة ما تم تنفيذه من اعمال الصيانة لجميع المدارس بمختلف المراحل التعليمية والاطمئنان على وصول الكتب الدراسية وجاهزية المدارس لاستقبال العام الدراسى الجديد.

وتم خلال الاجتماع متابعة استعدادات مديريتى الاوقاف والطب البيطرى لاستقبال العيد وتجهيز الساحات المفتوحة لاداء شعائر صلاة العيد البالغ اجمالها 38 ساحة، ونقاط الذبيح المجانى للأضاحى تحت الاشراف الطبى البيطرى الكامل والبالغ اجماليها 10 نقاط رئيسية تقدم خدماتها للمواطنيين بالمجان.