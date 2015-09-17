محافظ الإسماعيلية 56 شركة من دولة لاتفيا تعرض المشاركة بمحور قناة السويس

قال اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية إن هناك مقترحا لعقد شراكة بين الإسماعيلية ودولة لاتفيا فى مجال الاستثمار ضمن المشروع القومى لتنمية محور قناة السويس من خلال مشاركة 56 شركة من دولة "لاتفيا" لتضع استثماراتها بالمنطقة، بالإضافة إلى عرض إقامة مشروع استثمارى جديد لإقامة مصنع متكامل لتدوير القمامة والمخلفات الصلبه وإنتاج الأسمدة العضوية من خلال أحد مستثمرى دولة لاتفيا.

وكان محافظ الإسماعيلية قد استقبل الدكتور هشام أمام سفير الغرفة التجاريه لدولة "لاتفيا" بمصر وفى حضور المهندس أبو السعود جهلان السكرتير العام للمحافظ ومحمد حسن مدير مكتب خدمة المستثمرين تم بحث ومناقشة سبل دعم التعاون مع دولة "لاتفيا " فى مجال الاستثمار ومناقشة واستعراض عدد من المشروعات الاستثمارية المشتركه بين الجانبين وجذب مستثمرين من دولة لاتفيا لإقامة مشروعاتهم الاستثمارية الجديدة بالمنطقة.

واستعرض سفير الغرفه التجارية اللاتفية عددا من المشروعات الاستثمارية المقترح اقامتها على أرض الإسماعيلية والتى شملت مقترح إقامة مشروعات مشتركة فى مجال الابحاث الزراعية وإنتاج الاسمدة العضوية وتدوير القمامه والمخلفات الصلبه بالمنطقه وذلك ضمن اتفاقية التعاون المشترك بين مصر ولاتفيا،وتحت مظلة وزارة التعاون الدولى ووزارة الخارجية .

> وخلال اللقاء أكد محافظ الاسماعيلية على أن المحافظه بكامل أجهزتها التنفيذيه تقدم كافة التسهيلات والتيسيرات للمستثمرين الجادين .