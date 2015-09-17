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بالصور..إحالة العاملين بمكتب الأمن الصناعى بدسوق كفر الشيخ للتحقيق

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قال اللواء أحمد بسيونى زيد رئيس مركز ومدينة دسوق أنه قرر، اليوم الأربعاء، إحالة جميع العاملين بمكتب الأمن الصناعى بدسوق للتحقيق لتأخرهم عن العمل.

وأضاف :توجهت اليوم لمكتب الأمن الصناعى فوجدته مغلقا وكان برفقتى المهندس أحمد بدر نائب رئيس المدينة وإبراهيم فليس مدير إدارة التفتيش بالوحدة ولاحظت إغلاق المكتب حتى الساعة الثامنة وخمسة وأربعين دقيقة فاتصلت بالمدير المسئول تليفونيا والذى حضر وفتح المكتب ودونت عدم حضور العاملين بالمكتب فى دفتر الحضور والإنصراف وحولتهم للتحقيق وطالبت بإعداد مذكرة للعرض على الدكتور أسامة حمدى محافظ كفر الشيخ لاتخاذ القرار المناسب تجاههم.

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015
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