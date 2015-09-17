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تخصيص 2500 متر لإقامة مجمع لخدمات الاستثمار بالمنطقة الحرة بالإسماعيلية

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تخصيص 2500 متر لإقامة مجمع لخدمات الاستثمار بالمنطقة الحرة بالإسماعيلية تخصيص 2500 متر لإقامة مجمع لخدمات الاستثمار بالمنطقة الحرة بالإسماعيلية
أعلن اللواء ياسين طاهر، محافظ الإسماعيلية، أنه تمت الموافقة على تخصيص قطعة أرض بمساحة قدرها 2500 متر مربع داخل المنطقة الحرة العامة الاستثمارية بالإسماعيلية، وذلك لإنشاء مجمع خاص لخدمة جميع المستثمرين على أرض الإسماعيلية وتقديم كل التسهيلات والتيسيرات اللازمة للمستثمرين من خلال خدمة الشباك الواحد وتوفير خدمات تأسيس الشركات وخدمات ما بعد التأسيس وإجراءات التراخيص والموافقات اللازمة لإقامة المشروعات الاستثمارية .

وجاء ذلك خلال استقبال محافظ الإسماعيلية المهندس علاء الدين عمر رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بحضور المهندس أبو السعود جهلان، السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، وحسام الدين حداد رئيس قطاع المناطق الحرة بالهيئة العامة للاستثمار، ومحمود أبو المجد رئيس الإدارة المركزية لمجمع خدمات الاستثمار، وأسامة طلبة رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحرة العامة الاستثمارية بالإسماعيلية، وخلال اللقاء تم بحث ومناقشة مقترحات تطوير المنطقة الحرة ومنطقة الخدمات بالمنطقة من أجل توفير المزيد من الخدمات والمزايا للمستثمرين وجذب الاستثمارات الجديدة للمنطقة.

وأكد محافظ الإسماعيلية أنه وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، واهتمامه بتشجيع ودعم الاستثمار والمستثمرين فإن المحافظة لا تألوا جهدا فى تقديم كل التسهيلات والتيسيرات للمستثمرين الجادين، مشيرا إلى أنه من المستهدف أن تصبح الإسماعيلية هى العاصمة الاقتصادية وقاطرة التنمية لمصر.

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مصر 365