دورة لإعداد مدربين لتأهيل شباب الخريجين على علوم الحاسب بالإسماعيلية

أعلنت منى عبد الفتاح مديرة مركز تدريب علوم الحاسب الآلى وتكنولوجيا المعلومات بمحافظة الاسماعيلية أن المركز سيستقبل خريجى الكليات دفعات من 2010 حتى 2015 والراغبين فى الالتحاق بدورة إعداد مدربين لتأهيل شباب الخريجين فى مجال web development)) وذلك فى اطار التعاون بين وزارة الاتصالات و محافظة الاسماعيلية و التى يعقدها معهد تكنولوجيا المعلومات بوزارة الاتصالات بمعامل مركز التدريب بديوان عام محافظة الاسماعيلية.

وأشارت مديرة مركز تدريب علوم الحاسب الى انة يشترط فى المتقدم الحصول على مؤهل عال من خريجى الكليات مثل(هندسة – علوم تجارة – تجارة – حاسب ألى) ومن دفعات 2010 و حتى 2015 وألا يكون قد حصل على دورة إعداد مدربين، وأن يكون له خبرة سابقة فى مجال تكنولوجيا المعلومات ويشترط الحصول على دورات مجموعة الاوفيس كاملة مع الالمام الجيد بتطبيقاتها و إجادة التعامل مع شبكة الانترنت و يفضل الحاصل على شهادة ICDL ..

وأضافت منى عبد الفتاح أنه يتم تسليم ملفات التقديم التى تحتوى على السيرة الذاتية وصورة الشهادات الحاصل عليها وعدد 2 صورة شخصية حديثة وصورة المؤهل وصورة البطاقة الشخصية والموقف من التجنيد بالنسبة للشباب ودوسية بلاستيك لمركز تدريب علوم الحاسب الالى بديوان عام محافظة الاسماعيلية بالشيخ زايد وسوف يتم عقد اختبارات مؤهلة للقبول تحت اشراف معهد تكنولوجيا المعلومات و تقديم اقرار للمرشح بأنه لا يعمل بأى جهة مع تفرغه الكامل خلال مدة البرنامج و قبول الدراسة فترتين (صباحية ومسائية ) كما سيحصل المتدرب فى نهاية الدورة عند اجتيازه شهادة معتمدة للدورة من معهد تكنولوجيا المعلومات ومكافأة مالية.