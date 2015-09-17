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ندوة عن الانتخابات وبناء مصر الديمقراطية بالمجمع الإعلامى بالإسماعيلية

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ندوة عن الانتخابات وبناء مصر الديمقراطية بالمجمع الإعلامى بالإسماعيلية ندوة عن الانتخابات وبناء مصر الديمقراطية بالمجمع الإعلامى بالإسماعيلية
أعلنت عواطف اندراوس، مدير عام المجمع الإعلامى، أن المجمع الإعلامى بالإسماعيلية نظم لقاء موسعا تحت عنوان الانتخابات البرلمانية وبناء الديمقراطية، بحضور الكاتب والصحفى، نبيل عمر، بجريدة الأهرام، وبرعاية الدكتور ناجى الشهاوى، رئيس الإدارة المركزية لإعلام القناة وسيناء، وبمشاركة 90 من ممثلى الأجهزة التنفيذية والشعبية والجمعيات الأهلية وممثلى مجالس القرى والمدن والأحزاب المختلفة والشباب والإعلاميين، وذلك بقاعة المؤتمرات الكبرى بمقر المجمع.

وقد أعد اللقاء وأشرف على تنفيذه يوسف جرجس، وإيناس يوسف وتغريد عبد المنعم كبير الأخصائيين بالمجمع الإعلامى.

وأضافت عواطف اندراوس أن اللقاء تناول العديد من الموضوعات أهمية الانتخابات القادمة باعتبارها خطوة هامة ومجلس النواب القادم والدور الخطير الذى يقوم به.. وأن الديمقراطية عملية حية نمارسها جميعا كمواطنين وكدولة وأهمية معايير اختيار النواب الجدد فى مجلس النواب ودور الإعلام فى بناء العملية الديمقراطية، كما أشارت إلى أهمية الصوت الانتخابى للمواطنين وتحفيزهم على المشاركة فى اختيار أعضاء مجلس النواب.

جانب من المنصة -اليوم السابع -9 -2015
>

جانب من المنصة

حضور اللقاء -اليوم السابع -9 -2015
>

حضور اللقاء


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مصر 365

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