الشئون المعنوية تعرض فيديو لليوم العاشر من عملية حق الشهيد بسيناء
يعرض "اليوم السابع" فيديو لنتائج العملية العسكرية الموسعة فى شمال سيناء "حق الشهيد"، فى يومها العاشر والتى أسفرت اليوم الأربعاء عن مقتل 6 عناصر إرهابية وضبط 22 مطلوبًا أمنيًا ومشتبهًا بهم.إعلان - Ads إعلان - Ads
ويشير الفيديو الذى تم إعداده من خلال إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة إلى اكتشاف القوات 2 خندق تستخدمهما العناصر الإرهابية كملجأ لها، وتدمير 81 عبوة ناسفة شديدة الانفجار، وحرق 31 عشة ووكرًا وتدمير 14 عربة مجهزة أنواع مختلفة.
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