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الشئون المعنوية تعرض فيديو لليوم العاشر من عملية حق الشهيد بسيناء

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يعرض "اليوم السابع" لنتائج العملية العسكرية الموسعة فى شمال سيناء "حق الشهيد"، فى يومها العاشر والتى أسفرت اليوم الأربعاء عن مقتل 6 عناصر إرهابية وضبط 22 مطلوبًا أمنيًا ومشتبهًا بهم.

ويشير الفيديو الذى تم إعداده من خلال إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة إلى اكتشاف القوات 2 خندق تستخدمهما العناصر الإرهابية كملجأ لها، وتدمير 81 عبوة ناسفة شديدة الانفجار، وحرق 31 عشة ووكرًا وتدمير 14 عربة مجهزة أنواع مختلفة.


>اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015
>

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مصر 365

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