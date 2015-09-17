أمين شرطة ينتحل صفة ضابط بمباحث الأموال ويستولى على 11 ألف جنيه من مواطن

شهد قسم ثان المحلة قيام أمين شرطة من قوة القسم يدعى أحمد.م.ا.د بانتحال صفة ضابط بمباحث الأموال العامة واتفق مع 4 مسجلين شقى خطر من أصحاب السوابق والذين يقضون مدة المراقبة بالقسم وقاموا باستقلال سيارة ميكروباص تابعة لأحدهم والتوجه لأحد المواطنين واقتحام منزله بحجة أنه مطلوب لمباحث الأموال العامة، وقاموا بالاستيلاء على مبلغ 800 جنيه بعد تفتيش منزله وقاموا باقتياده داخل السيارة واحتجازه دون وجه.

وطلب أمين الشرطة منه تدبير مبلغ 11 ألف جنيه فورا للإفراج عنه وعدم تحرير محضر ضده وقام المجنى عليه بالاتصال بأحد أصدقائه الذى قام بإحضار المبلغ وتسليمه للمتهمين.

كما قام المجنى عليه بتحرير محضر بقسم ثان المحلة أمام العقيد علاء الغرباوى مأمور القسم وأدلى بأوصاف المتهمين، تم إخطار اللواء نبيل عبد الفتاح مدير أمن الغربية ونظرا لما تمثله الجريمة من قيام بعض العناصر بانتحال صفة ضباط واقتحام منزل أحد المواطنين وترويعه فتم تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة تحت إشراف اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير المباحث الجنائية قاده العقيد وليد الجندى وكيل فرع البحث الجنائى بالمحلة ضم الرائد محمد صقر رئيس مباحث قسم ثان المحلة وبتكثيف التحريات تبين قيام المتهم الرئيسى "أمين الشرطة" بإعطاء رقمه لأحد جيران المجنى عليه فى محاولة لتجنيده لإبلاغه بوصول المجنى عليه لمنزله.

وبفحص الرقم تم التوصل إلى صور المتهم وبعرضها على المجنى عليه تعرف عليه تم ضبط المتهم أثناء تواجده بمنزله بعد أن تغيب عن العمل والتحفظ على سلاحه الميرى وضبط 3من المسجلين جنائيا المشتركين فى ارتكاب الواقعة وهروب المتهم الرابع وتعرف المجنى عليه على المتهمين بعد ضبطهم، وتحرر محضر بالواقعة وقررت النيابة العامة حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات وسرعة ضبط وإحضار المتهم الهارب.