تجديد حبس عاطلين على ذمة اتهامهما بالاتجار فى المخدرات بالعمرانية

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنح العمرانية حبس عاطلين 15 يومًا على ذمة التحقيق فى اتهامهما بالاتجار بالمواد المخدرة وحيازة 10 طرب حشيش.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين حاولا الهرب بشارع مستشفى الصدر إلا أن رجال المباحث تمكنوا من ضبطهما وبحوزتهما المخدرات.

وكانت البداية أثناء مرور قوة برئاسة الرائد محمد عواض، معاون مباحث العمرانية، لمتابعة الحالة الأمنية وضبط الخارجين عن القانون بشارع مستشفى الصدر، حيث فوجئت بدراجة بخارية يستقلها شخصان وتسير فى عكس الاتجاه.

القوة طاردت مستقلى الدراجة فى شوارع العمرانية إلى أن اصطدمت بعدد من المواطنين، وألقت القبض عليهما وبحوزتهما حقيبة تحوى 10 طرب من مخدر الحشيش ومبلغا من المال.

باستجوابهما اعترف المتهمان بحيازتهما للمخدرات بغرض الاتجار والمبلغ من حصيلة البيع.

كما اعترف قائد الدراجة البخارية "م.ا.م" للمقدم محمد غراب، رئيس مباحث قسم العمرانية، أن مهمته تتمثل فى القيادة فقط أثناء توزيع المواد المخدرة، واعترف الثانى "ح.م.س" أن المضبوطات خاصة به، ويتاجر فى الحشيش، فتحرر لهما محضر وأحالهما اللواء مجدى عبد العال مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إلى النيابة فأمرت بحبسهما على ذمة التحقيق.