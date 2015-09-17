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بلطجية يعتدون على مجمع استهلاكى بنفق محطة الرمل بالإسكندرية

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بلطجية يعتدون على مجمع استهلاكى بنفق محطة الرمل بالإسكندرية بلطجية يعتدون على مجمع استهلاكى بنفق محطة الرمل بالإسكندرية
فوجئ العاملون بالمجمع الاستهلاكى بنفق محطة الرمل بالإسكندرية، مساء اليوم باعتداء بالأسلحة البيضاء والسيوف والشوم، من بعض البلطجية مما أدى إلى إصابة 2 من العاملين بالمجمع.

وقالت أمل حسن صالح، تعمل "كاشير" فى المجمع، لـ"اليوم السابع": إنهم فوجئوا بشخصين من المترددين على المجمع الاستهلاكى يريدون استرجاع "دجاج" تم شراؤه فى وقت سابق، إلا أن مدير فرع المجمع الاستهلاكى رفض، مما أدى لنشب مشادة كلامية تحولت إلى مشاجرة، وتم طردهم.

وأضافت أمل: "فوجئنا بعودتة مرة أخرى ومعه 6 أشخاص وقاموا بالاعتداء علينا بالأسلحة البيضاء والسيوف، وسرقة الخزينة الخارجية، وأضافت تمكنت من إغلاق الخزينة، التى تتولى مسئوليتها وإلقاء المفتاح بعيدا إلا أنهم طرحوها أرضًا وانهالوا على بالضرب، كما انهالوا على مسئول قسم الجزارة بالضرب، مما أحدث به إصابات.

من جانبه قال محمد صدقى، رئيس مجلس إدارة شركة المجمعات الاستهلاكية بالإسكندرية لـ"اليوم السابع"، إنه أصدر قرارًا بإغلاق المجمع إلى أن يقوم الأمن بحماية العاملين به، وقال: "إن هناك نقطة الشرطة على بعد 5 أمتار من المجمع، ولم يتحرك أحد لنجدة العاملين به، لافتا إلى أنه حاول التواصل مع مكتب مدير أمن الإسكندرية، ولكن دون جدوى.

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مصر 365