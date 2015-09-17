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بالصور..ضبط كميات ضخمة من المياه المعدنية مجهولة المصدر بالإسكندرية

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شنت مديرية بالإسكندرية حملة تفتيشية موسعة بناء على توجيهات مدير المديرية ووكيل المديرية وتعليمات مدير عام التجارة الداخلية، وتشكلت حملة من التجارة الداخلية بالاشتراك مع رئيس مباحث تموين وسط.

اليوم السابع -9 -2015

وتم ضبط مياه طبيعية ناتورالى مجهولة المصدر بكميات ضخمة بأحد مخازن الجملة بمحرم بك وتم التحفظ عليها وسحب عينات للتحليل وتحرر المحضر رقم 28273 محرم بك.

اليوم السابع -9 -2015

وكذلك ضبط كمية 576 مكنسة كهربائية مستوردة غير مصحوبة بالمستندات الدالة على مشروعية حيازتها وتحرر المحضر رقم 28272 ج محرم بك فى ذات الحملة برئاسة محمد فتح الله و عبد الحليم صالح و يسرى زهدى.

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015
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مصر 365

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