بالأسماء وفاة شخص وإصابة 13 إثر تصادم سيارتى نقل بطريق القاهرة العاشر

شهد طريق القاهرة - الإسماعيلية الصحراوى بالقرب من مدينة العاشر من رمضان عند الكيلو 68 حادث تصادم بين السيارة ربع نقل "و ه ص" وتحمل لوح معدنية رقم 5967، والسيارة ثلاث أربع نقل "ع ب ى " وتحمل لوح معدنية رقم 531 ،وكانت تحمل كتاكيت و13 شخصا أصيبوا جميعا ووفاة على عماد حافظ مهدى 40 عاما دبلوم صنايع ومقيم بمنشية ناصر وكان يجلس بجوار سائق ربع النقل .

وتضمن المحضر رقم 9741 جنح أول العاشر أسماء المصابين والذين تم نقل 3 منهم إلى مستشفى الجامعة بالزقازيق والباقى تلقوا علاجهم فى مستشفى التأمين الصحى بالعاشر من رمضان وهم (مسعود سليم حديد ،عمارة رجب يونس،محمد عبد الرحمن إبراهيم، إبراهيم صبرى مشهور ،قناوى سعد حسن، اسامة عبد الرحمن إبراهيم، خلف عبد المعطى محمد، وراضى بخيت عامر،سعد سليم حديد ،حسنى محمود إبراهيم، إسلام أحمد دسوقى، مصطفى على محمد ،ومحمد مشهور حيدوى ) وكانت جميع الإصابات فى أجزاء متفرقة بأجسامهم.

تلقى اللواء خالد يحيى مدير امن الشرقيه اخطارًا من، اللواء عبداللطيف الحناوى مدير المباحث الجنائيه بإخطار من العميد محمد عربان رئيس فرع البحث الجنائى بالعاشر ،أن مأمور قسم اول العاشر العميد سامى الأشهب ورئيس المباحث الرائد أحمد علاء تلقيا بلاغ بوقوع حادثة بطريق القاهرة - الإسماعيلية الصحراوى بالقرب من مدينة العاشر من رمضان عند الكيلو 68 بين سيارتين الأولى ربع نقل "و ه ص" وتحمل لوح معدنية رقم 5967، والسيارة ثلاث أربع نقل "ع ب ى " وتحمل لوح معدنية رقم 531 نجم عنها وفاة على عماد حافظ مهدى 40 عاما دبلوم صنايع ومقيم بمنشية ناصر وأصابه 13 آخرين