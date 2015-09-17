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ضبط جزار وعاطل بحوزتهم ربع كيلو هيروين خام بالغردقة

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ضبط جزار وعاطل بحوزتهم ربع كيلو هيروين خام بالغردقة ضبط جزار وعاطل بحوزتهم ربع كيلو هيروين خام بالغردقة
تمكن فرع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالغردقة من ضبط جزار وعاطل يتاجرون فى المواد المخدرة بالغردقة، وبحوزتهم كمية كبيرة من مخدر الهيروين الخام والحشيش، حرر المحضر اللازم بالواقعة.

كان قد تلقى العقيد مروان العيسوى، رئيس الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، فرع جنوب الصعيد، إخطارًا من الرائد علاء حجاج، رئيس فرع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالغردقة، يفيد ورود معلومات له بقيام جزار يدعى "أحمد. ع" 35 سنة جزار و"ريمون. م " 32 سنة عاطل مقيمين منطقة الكوثر الغردقة، حيث يتخذون منطقة السقالة والمقاهى غير المرخصة لبيع الهيروين.

تم استصدار إذن من النيابة وتم ضبطهم وبحوزتهم ربع كيلو هيروين خام "قطع حجرية كبيرة الحجم" و100 جرام حشيش وهاتف محمول ومبلغ مالى 2000 جنيه ودراجة بخارية.

تم تحرير المحضر اللازم وبعرضهم على النيابة العامة قرر المستشار طه الجوهرى، مدير النيابة حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

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مصر 365